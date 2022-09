De même que la fédération écossaise de rugby, qui a décidé de suspendre toutes les compétitions domestiques prévues ce week-end, dont le match de préparation au Mondial de l'équipe féminine face à l'Espagne programmé dimanche. Avant cela, l'England and Wales Cricket Board (ECB) avait déclaré que le match de vendredi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud n'aurait pas lieu.

Le championnat PGA de Wentworth, près de Londres, a lui été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle du décès de la Reine de 96 ans a été annoncée et il a ensuite été confirmé qu'il n'y aurait pas de match vendredi. En cyclisme, le Tour de Grande-Bretagne, qui devait s'achever dimanche sur l'île de Wight, a été entièrement annulé après la cinquième étape de jeudi.

En revanche, le match de C3 entre Manchester United et la Real Sociedad a bien eu lieu jeudi soir. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi et les joueurs ont porté des brassards noirs. Par ailleurs, la Premier League anglaise a déclaré qu'elle était "" par le décès de la Reine, la fédération ajoutant qu'elle prendra une décision dès que possible concernant ses prochaines rencontres après avoir discuté avec le gouvernement britannique et le monde sportif.