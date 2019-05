Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Indy Car – 500 Miles d’Indianapolis : Pagenaud réalise l’exploit du siècle

Pour la première fois depuis Réné Thomas en 1914 (!), un Français a remporté la prestigieuse épreuve des 500 Miles d’Indianapolis. Simon Pagenaud (Penske), parti en pole position, a triomphé au bout d’un final mémorable, où il a dépassé Alexander Rossi (Andretti) dans l’avant-dernier tour. Remarquable en tous points : le Français n’avait jamais fait mieux que 8e sur l’épreuve. Il est, également, le premier poleman à s’imposer depuis dix ans.

Le triomphe de Simon Pagenaud à Indianapolis.Getty Images

2. Football – Serie A : l’Inter et l’Atalanta en C1, Empoli en Serie B

L’épilogue du Championnat d’Italie, disputé dimanche, a souri à l’Inter Milan et à l’Atalanta. Les deux clubs accompagneront la Juve et Naples en Ligue des champions l’an prochain, après leur victoire respective contre Empoli (2-1, relégué en Serie B) et Sassuolo (3-1). L’AC Milan, bien que victorieuse sur la pelouse de la SPAL (3-2), termine cinquième et jouera en Ligue Europa. Comme l’AS Roma (6e), qui devra passer par le tour préliminaire – et qui a dit adieu ce dimanche à Daniele De Rossi, après 18 saisons.

3. Tennis – Roland-Garros : Goffin, Stephens et Kohlschreiber concluent en beauté le premier jour

Après l’exploit de Nicolas Mahut face à Marco Cecchinato en fin d’après-midi, Diego Schwartzman (vainqueur de Marton Fucsovics), David Goffin (bourreau de Ricardas Berankis) et Philipp Kohlschreiber (tombeur de Robin Haase) ont validé leur ticket chez les messieurs dans la soirée. Chez les dames, Sloane Stephens a bien négocié son entrée en lice contre Misaki Doi. Les deux derniers simples dames de dimanche (Hercog - Sasnovich et Brady - Jorovic) ont été interrompus par la nuit.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Hockey sur glace – Mondial : À Bratislava, la Finlande a créé la surprise en remportant son troisième titre aux dépens du Canada (3-1).

Basket – Jeep Elite : Monaco a pris le premier billet pour les demi-finales, après une belle victoire contre Limoges (90-62), déjà dépassé vendredi à l’aller (93-73).

Football – Ligue 1 : Juninho et Sylvinho, respectivement futur directeur sportif et coach de l’OL, sont arrivés ce dimanche à Lyon et ont été accueillis par Jean-Michel Aulas.

Football – Transferts : Ce dimanche, sur Canal +, Mario Balotelli n’a pas exclu de rester à l’OM la saison prochaine – même s’il a avoué « ne pas savoir » ce que ses dirigeants comptaient lui proposer.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – Roland-Garros : la quête du deuxième « Nole Slam » commence…

Stoppé en quarts de finale lors des deux dernières éditions Porte d’Auteuil, Novak Djokovic vise bien plus haut cette année. Le numéro 1 mondial, et détenteur des trois derniers Majeurs, devra pour cela bien négocier un premier tour potentiellement compliqué face au Polonais Hubert Hurkacz, qui a notamment battu Thiem et Nishikori cette année. L’entrée en lice du Djoker se fera sur le court Philippe-Chatrier, après les rencontres de Caroline Wozniacki (c. Kudermetova) et Rafael Nadal.

2. Tennis – Roland-Garros : … celle d’une 12e couronne pour Nadal aussi

L’Espagnol, tenant du titre, commencera son tournoi juste avant Djokovic par une opposition à priori plus abordable face au qualifié Yannick Hanfmann. Pour rappel, Nadal n’a perdu que trois sets lors de ses treize premiers tours disputés à Roland : 2 en 2010 (contre Isner), et 1 en 2013 (contre Brands). De quoi envisager l’idée d’un premier match tranquille.

Surdité, bachelor et 3 600 dollars : face à Nadal, l'atypique Hanfmann

Vidéo - "Battre Rafa sur terre, c'est le challenge ultime du tennis" 02:18

3. Tennis – Roland-Garros : une armada de Français pour commencer

Après l’exploit de Nicolas Mahut dimanche, nombre de Tricolores seront sur les courts ce lundi pour tenter de l’imiter. Pauline Parmentier ouvrira le bal contre Bertens sur le court Suzanne-Lenglen, où jouera plus tard Jo-Wilfried Tsonga (c. Gojowczyk). Alizé Cornet, face à Kuzmova, et Richard Gasquet, contre M. Zverev, étrenneront eux le Simonne-Mathieu. A noter également, les entrées en lice sur les autres courts d’Herbert, Chardy, Paire, Albie, Moutet, Simon, Janvier, Parry et Muller.