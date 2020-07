La Juventus de Cristiano Ronaldo fonce vers le titre en Serie A, l'Atalanta en entame la 35e journée, le PSG dispute un dernier amical face au Celtic à 19h00. Sur Eurosport, on vous propose une journée tennis avec le nouvel épisode des Grands Récits, ainsi que le dernier podcast Dip Talk : voici le plateau du mardi 21 juillet.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : Ronaldo porte la Juve vers le titre

La Juve peut remercier Cristiano Ronaldo. Loin d'être séduisante, la Vieille Dame s'est imposée contre la Lazio (2-1), lundi soir, en clôture de la 34e journée. Comme souvent, c'est le Portugais qui a trouvé l'ouverture. Son doublé express (51e, 54e) a permis aux Piémontais de battre un adversaire en bout de course.

Ronaldo en a profité pour atteindre le cap des 30 buts en championnat cette saison. Le Portugais a réussi cette performance peu commune en Premier League, Liga et désormais en Serie A.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Aucun positif à la Covid-19 chez les joueurs

Bonne nouvelle pour la NBA, la bulle sanitaire fonctionne. Sur 346 basketteurs testés à la Covid-19 au sein de la bulle de Disney World à Orlando (Floride) au cours de la semaine passée, aucun cas positif n'a été enregistré, ont annoncé lundi la NBA et le syndicat des joueurs. C'est avec un soulagement certain que la ligue a communiqué ce chiffre qui a pour l'heure de quoi conforter les protocoles de sécurité mis en place et voués à garantir la bonne tenue de la reprise de la saison le 30 juillet.

Par ailleurs, les équipes définitives qui participeront à la fin de la saison ont été communiquées.

3. Football - Liga SmartBank : Le Deportivo la Corogne relégué en 3e division dans la polémique

La nouvelle vous fera un choc : le Deportivo La Corogne descend en 3e division espagnole. L'ancien champion d'Espagne (2000) et demi-finaliste de la Ligue des champions, a été relégué en Segunda B sans jouer, après le report de son match contre le club madrilène de Fuenlabrada après trois cas positifs à la Covid-19, lundi soir à l'issue de la 42e journée. Le non-report de cette dernière journée, qui a pénalisé plusieurs clubs en plus du Depor, a provoqué une énorme polémique en Espagne. Si cette descente se confirme, La Corogne va disparaître du football professionnel.

Grands Récits : Roland-Garros 1968, l'autre révolution

Le dernier épisode des Grands Récits est disponible et il parle de la petite balle jaune. Embarquez dans la DeLorean pour un retour en 1968, date du premier Grand Chelem de l'Ere Open. Et ça s'est passé à Roland-Garros pendant les mouvements sociaux de Mai 1968.

Rod Laver et Ken Rosewall après la finale 1968 de Roland-Garros. Crédit: Getty Images

Dip Talk avec Fiona Ferro

La Française, 53e mondiale au classement WTA, s'est confiée à Arnaud Di Pasquale dans le dernier épisode de Dip Talk.

Play Icon WATCH Ferro : "J'ai carrément "triché" pendant le confinement" 00:02:22

On a aussi retenu pour vous

MotoGP : Victime d'une fracture de l'humérus droits dimanche à Jerez, Marc Marquez doit être opéré ce mardi à Barcelone.

Football - MLS : L'Inter Miami, propriété de David Beckham, est le premier club éliminé du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football (MLS), à huis clos dans la bulle d'Orlando, après sa défaite lundi dans le groupe A contre New York City FC (1-0).

Football - Liga : Javi Calleja n'est plus l'entraîneur de Villarreal. Le technicien du club espagnol a été remercié lundi malgré sa belle 5e place en Liga cette saison. L'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal, Unai Emery, est pressenti pour le remplacer selon la presse espagnole.

Athlétisme : L'Américain Michael Norman, spécialiste du 400 mètres, a couru le 100 mètres en 9,86 secondes lors d'un meeting de reprise au Texas lundi, réalisant le temps de référence de l'année sur la distance. Le Californien, âgé de 22 ans, s'est imposé à Fort Worth dans ce qui était sa première course sur la ligne droite depuis 2016.

La vidéo de rattrapage : Quel capitaine pour le PSG ?

Play Icon WATCH Marquinhos, Mbappé, Neymar : Après Thiago Silva, quel serait le capitaine idéal pour le PSG ? 00:09:00

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football - Match amical : Dernière répétition pour le PSG (19h00)

Les choses sérieuses commencent pour le PSG. Les hommes de Thomas Tuchel disputent leur dernier match amical face au Celtic au Parc des Princes à 19h00. Un match important qui servira de préparation à trois jours de la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon.

2. Football - Serie A (35e journée) - L'Atalanta et Milan premiers de cordée

La 35e journée débute dès ce mardi en Italie. L'Atalanta, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, peut reprendre la 2e place en cas de succès face à Bologne. Petit clin d'oeil : la DEA jouera en même temps que le PSG.

19h30 : Atalanta - Bologne

21h45 : Sassuolo - AC Milan

3. Football - Premier League (37e journée) : City et Arsenal enchaînent

On rattrape le retard en Angleterre : Manchester City et Arsenal sont sur le pont après leur demi-finale de FA Cup jouée samedi dernier.

19h00 : Watford - Manchester City

21h15 : Aston Villa - Arsenal





