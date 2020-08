La marche était (encore) un peu trop haute pour l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné en demi-finale de la C1 contre le Bayern (3-0). Toronto, champion en titre, s'est offert une deuxième victoire contre Brooklyn lors des playoffs (104-99). Bernard Laporte s'est porté candidat à sa propre réélection à la FFR. Installez-vous confortablement, l'actu du jour vous est servie sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Champions : Lyon échoue aux portes de la finale

Omnisport L'Inter en finale, le grand soir pour Paris, les Raptors en forme : L’actu sur un plateau 18/08/2020 À 04:36

La marche était trop haute pour l'OL. Loin d'être passé à côté de son match, le club rhodanien a été battu par le Bayern Munich en demi-finale (0-3), mercredi soir, à Lisbonne. Serge Gnabry (18e, 33e) et Robert Lewandowski (88e) ont porté le club bavarois vers la victoire. Le FCB affrontera le PSG en finale de la compétition dimanche à l'Estádio da Luz. Conséquence directe pour les Gones : ils ne seront pas européens pour la première fois depuis 1997 la saison prochaine.

2. Basketball - NBA : Toronto enchaine, le Jazz monte en puissance

Toronto, le champion en titre, plus solide en fin de match, a remporté (104-99) une deuxième victoire d'affilée contre Brooklyn. L'écart n'a pas été aussi grand que lors de la première rencontre, largement dominée par les Raptors. Ces derniers ont vu les Nets opérer de bons ajustements et ont dû résister jusqu'au dernier quart-temps entamé avec un déficit de 6 points. Le Jazz, porté par l'adresse offensive de Donovan Mitchell et la présence défensive de Rudy Gobert, s'est vengé de sa défaite inaugurale après prolongation, en corrigeant Denver (124-105), mercredi.

3. Rugby - FFR : Laporte candidat à sa réélection

Bernard Laporte s'est officiellement porté candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération Française de Rugby. L'élection se déroulera le 3 octobre prochain. "J'attendais ce moment depuis des mois, et même plus précisément depuis quatre ans et la date de ma première élection : pour comprendre si les actions entreprises pour réformer et remettre le rugby français à sa place, avaient eu du sens à vos yeux", affirmant qu'il était parvenu à tenir "90% des 44 engagements fait en 2016."

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions : Le défenseur central du Bayern Munich Jérôme Boateng souffre d'un problème musculaire a annoncé Flick après le match contre l'OL. Il avait été sorti à la mi-temps.

Cyclisme - Championnat de France : Pierre Latour, deux fois sacré champion de France du contre-la-montre, ne prendra pas le départ de l'épreuve vendredi dans le Morbihan car il est souffrant.

Tennis - Cincinnati : Deux joueurs ayant été en contact avec le cas positif au Covid-19 recensé mardi dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows, ont été placés en quarantaine et retirés du tableau du tournoi.

Le podcast du jour

Pour ce dernier épisode de son tour de France parmi les clubs de l'élite, Raphaël Poulain achève sa tournée à Clermont avec Arthur Iturria. Le 2e (ou 3e) ligne de l'ASM, international en attente de meilleurs jours, a connu plusieurs générations de joueurs emblématiques du club auvergnat et a su grandir auprès des meilleurs pour faire partie lui aussi de ceux qui auront marqué le club.

La vidéo de rattrapage

Julien Pereira et Gilles Della Posta reviennent sur le Grand Prix d'Espagne, disputé dimanche dernier et s'attardent sur la performance de Lewis Hamilton, auteur du 156e podium de sa carrière en F1. Un record qui montre à quel point le Britannique est au-dessus de la concurrence.

Play Icon WATCH "Hamilton, c'est un 'top gun', Bottas seulement un très bon pilote" 00:06:22

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour du Limousin

C'est déjà la troisième étape du Tour du Limousin, entre Ussac et Chamberet. Les cyclistes s'affronteront sur 177,9 kilomètres. La veille, Gaviria a remporté la deuxième étape - le jour de son anniversaire - et s'est emparé du maillot jaune de leader. Il va falloir le conserver maintenant.

Omnisport United terrassé, PSG amoindri, NBA en mode playoffs : L’actu sur un plateau 17/08/2020 À 05:15