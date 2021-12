Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 – Grand Prix d'Arabie Saoudite : Course de fou, scénario de dingue

Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix d'Arabie saoudite 2021 Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Lyon n'y arrive décidément pas

Lyon, en quête de victoire pour effacer son faux pas de mercredi à domicile face à Reims, n'a pu faire mieux qu'un nul à Bordeaux (2-2), dimanche soir en clôture de la 17e journée de L1. Les regrets sont grands pour l'OL qui a mené deux fois au score. Jason Denayer et Thiago Mendes d'un côté, Alberth Elis et Rémi Oudin de l'autre, ont marqué dans une rencontre très ouverte. Les Gones sont 12es et très loin de leurs ambitions , les Girondins 17es et tout proches de la zone de relégation.

Malo Gusto (Lyon) face à Reims Crédit: Getty Images

3. Rugby – Top 14 : Le Stade français retrouve des couleurs

Grand soulagement au Stade français ! Après trois défaites d'affilée, l'équipe parisienne a renoué avec le succès en renversant La Rochelle (25-20) dimanche à domicile, lors de la 12e journée de Top 14 , et s'est éloignée de la zone rouge. Menés de quatorze points (3 essais à 0) au bout d'une demi-heure, les Parisiens se sont sortis d'une situation bien mal engagée face aux vice-champions de France en titre qui ont manqué d'opportunisme en fin de match et ont péché par leur inefficacité devant les perches, un problème récurrent.

Top 14 - Lester Etien (Stade français) Crédit: Icon Sport

4. Basketball – NBA : Gobert a tout gobé

Rudy Gobert, auteur du dunk décisif doublé d'une très grande performance défensive (6 points, 20 rebonds, 5 contres) dans le money-time, et Donovan Mitchell, qui a planté 35 points, ont permis au Jazz de s'imposer de justesse (109-108) à Cleveland. C'est la quatrième victoire de suite pour la franchise de Salt Lake City. Deux succès de moins que les Houston Rockets, en plein boom, vainqueurs des New Orleans Pelicans (118-108) pour une sixième victoire consécutive.

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : La Juventus, déjà battue trois fois à domicile, n'a cette fois pas failli devant ses supporters en s'imposant avec sérieux contre le Genoa (2-0), dimanche lors de la 16e journée de Serie A, en dépit d'une énorme maladresse offensive. Les Turinois sont 5es à 11 points de l'AC Milan.

Tennis – Coupe Davis : La Russie a remporté la Coupe Davis pour la troisième fois, dimanche à Madrid, en battant la Croatie 2-0 après les simples, le double sans enjeu ayant été annulé.

La Russie gagne, Djokovic domine et Lopez dans l'histoire : La Coupe Davis en 5 stats

Formule 2 – Grand Prix d'Arabie Saoudite : Théo Pourchaire "va globalement bien" et le Brésilien Enzo Fittipaldi est "blessé", a confirmé le pilote français sur Twitter, après leur choc au départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d'Arabie saoudite, dimanche à Jeddah.

Ski Alpin – Beaver Creek : La descente hommes de la Coupe du monde de Beaver Creak, qui devait se tenir dimanche, a été annulée à cause des mauvaises conditions météo, a annoncé la Fédération internationale de ski.

La vidéo de rattrapage

Un finish de feu et Goggia a devancé Gut-Behrami : la course du triplé en vidéo

Le tweet pour bien démarrer la semaine

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1.Football – Premier League : Réaction pour Arsenal ?

Arsenal, qui reste sur une défaite à Old Trafford, reçoit une équipe d'Everton en perdition totale. L'enjeu est grand pour les Gunners, 7es, qui veulent s'accrocher au peloton de tête et à leurs rêves de Ligue des champions. Pour Everton en revanche, il conviendra avant tout de s'éloigner de la zone rouge qui n'est qu'à cinq petites unités.

Mikel Arteta, le manager d'Arsenal Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Que vont faire les Verts ?

Manager général de Saint-Étienne depuis octobre 2019, Claude Puel a été évincé dimanche, et n'a finalement pas résisté à des semaines de pression des Ultras ni à la déroute de son équipe à domicile face à Rennes (0-5), dimanche. Reste à savoir désormais qui va prendre la relève dans le bourbier vert. Deux noms se détachent selon L'Equipe : Pascal Dupraz, spécialiste des causes désespérées, et David Guion, l'ancien coach de Reims.

Pascal Dupraz lors de Rennes - Toulouse en Coupe de France le 10 janvier 2018 Crédit: Getty Images

