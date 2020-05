Ce dimanche, Eurosport vous donne rendez-vous à 9h30 avec Christian Califano, qui s'invite dans les embruns néo-zélandais chez Pauline Ado. Question actu, l'ASSE honore encore Robert-Herbin, Bill Beaumont s'associe à Bernard Laporte pour gérer le rugby mondial. Pour les petites histoires dans la grande, Lord Kossity est là, et Roger Federer aussi.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Robert Herbin doublement honoré à Saint-Etienne

C'était à l'origine une idée des supporters, qui s'est rapidement imposée comme une évidence. Robert Herbin, décédé lundi, aura bientôt une statue le représentant à l'entrée du stade Geoffroy-Guichard. Un hommage qui fait suite à la décision, plus tôt dans la semaine, de donner le nom de l'emblématique entraîneur des Verts au centre d'entraînement et au siège social de l'ASSE, à L'Etrat.

2. Rugby - World Rugby : Réélu, Beaumont prend Laporte

A l'issue d'un vote serré, l'Anglais Bill Beaumont a été reconduit pour quatre ans à la tête de la Fédération internationale du rugby, avec 28 voix contre 23 à son rival argentin et son ancien bras droit, Agustin Pichot. L'ex-capitaine du XV de la Rose, 68 ans, a choisi comme vice-président Bernard Laporte, le président de la Fédération française. Il s'est félicité de ce "mandat clair" pour travailler à "mettre en place un changement progressif et durable".

Cependant, son nouveau règne commence dans une ovalie coupée en deux : il a obtenu les 18 voix des Six Nations (Angleterre, Écosse, France, Irlande, Italie, pays de Galles) mais pas les 12 des membres éminents de l'hémisphère Sud du Rugby Championship (Afrique du Sud, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande).

La Fédération néo-zélandaise a notamment dit attendre une "réforme de la gouvernance" et du "courage" pour "s'assurer de la pérennité et du succès du rugby mondial - pas seulement pour un nombre limité de Fédérations et de régions".

3. Football - Serie A : Des clubs anticipent l'ouverture de leurs centres d'entraînement

Après Bologne et Sassuolo vendredi, Parme a annoncé samedi l'ouverture de ses terrains d'entraînement extérieurs dès lundi à ses joueurs souhaitant s'y entretenir physiquement, après le feu vert d'Emilie-Romagne. Une nouvelle décision témoin des tensions entre certaines régions et le pouvoir central italien quant à la date de reprise des entraînements. Rome l'a fixée au 4 mai pour les sports individuels et au 18 pour les disciplines collectives.

Si les clubs de Serie A ont unanimement répété vendredi leur volonté de finir le championnat, les autorités restent décisionnaires en la matière et statuer définitivement dans les prochains jours.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Le groupe d'hôtellerie et de casinos MGM Resorts International a proposé à la Ligue de terminer la saison, interrompue le 11 mars, dans ses infrastructures de Las Vegas. MGM y possède 13 hôtels et transformerait 24 centres de convention en salles de basket. Selon ESPN, un projet similaire existe à Orlando, dans des hôtels et salles appartenant à Disney World.

La vidéo de rattrapage

Dans Le Débat, Anne Boyer, François-Xavier Rallet, Simon Farvacque et Laurent Vergne se posent la question : faut-il éliminer la notion de record du monde dans l'athlétisme ?

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Du foot au rap : Lord Kossity, privé de formation au PSG

Dans sa série des rappeurs ayant tenté une première carrière dans le football, Eurosport vous propose de découvrir ce dimanche Thierry Moutoussamy. Bon pour intégrer le centre de formation du PSG, il avait été forcé de renoncer à son rêve. Il est finalement devenu la voix incontournable de "Ma Benz", alias Lord Kossity.

2. Tennis - Les points les plus marquants de l'Histoire

Dans notre rubrique "On refait l'Histoire", Laurent Vergne et Bertrand Milliard vous dévoilent la seconde partie de l'épisode consacré aux points qui ont particulièrement marqué leur mémoire. Au menu notamment, Roger Federer avec le bon et le mauvais rôle, et deux échanges légendaires du côté de Flushing Meadows.

3. A voir sur Eurosport

Au milieu d'un dimanche rythmé par les plus grands moments de sport sur nos antennes, nous continuons de faire défiler votre Top 15 des étapes du Tour de France avec Pau - Col du Tourmalet en 2010 et Ypres - Arenberg - Porte du Hainault en 2014. Sans oublier "Cali chez vous" à 9h30 sur Eurosport 1, émission lors de laquelle Christiano Cali s'invite en Nouvelle-Zélande chez la surfeuse Pauline Ado.

