L'Inter en finale, le grand soir pour Paris, les Raptors en forme : L’actu sur un plateau

L'Inter Milan a été étincellant face au Shakhtar et s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa. C'est le grand soir pour le PSG, qui affronte en demies de la C1, Leipzig (21h). Les playoffs ont débuté, et les Raptors ont fait honneur à leur titre de champion en s'imposant contre des Nets en grande forme... L'actu du jour promet d'être mouvementée, on vous la sert sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : L'Inter n'a fait qu'une bouchée du Shakhtar

L'Inter a tout cassé. Injouable et intraitable, le club italien s'est qualifié pour la finale de la compétition après son carton face au Shakhtar Donetsk (5-0), lundi soir à Düsseldorf, lors de la seconde demi-finale. Lautaro Martinez (19e, 74e) et Romelu Lukaku (78e, 83e) ont tous les deux marqué un doublé. L'Inter jouera le Séville FC en finale vendredi prochain à Cologne.

2. Basketball - NBA : Les Raptors s'en sortent

Toronto, le champion en titre, a su contenir la remontée de Brooklyn pour remporter leur premier match du premier tour des playoffs (134-110). Les Raptors ont tout de même montré une certaine irrégularité. Les Nuggets se sont aussi imposés face au Jazz après les prolongations (135-125). A noter la performance de Donovan Mitchell, qui a marqué 57 points, mais qui n'ont pas permis à son équipe de l'emporter.

3. Football - Ligue des champions : Les Quatre Fantastiques alignés d'entrée ?

Selon RMC, Thomas Tuchel aurait décidé d’opter pour une équipe résolument offensive pour affronter Leipzig mardi en demi-finale (21h). Kylian Mbappé fait son retour dans le onze titulaire, tout comme Angel Di Maria permettant au PSG d’aligner un quatuor terrible avec Mauro Icardi et Neymar. Au milieu, le doute subsiste entre Ander Herrera et Leandro Paredes.

On a aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Surprise ! Après dix ans à Manchester City, David Silva a décidé de s'engager avec la Real Sociedad.

Tennis - WTA : Garbiñe Muguruza a annoncé son forfait pour Cincinnati, lundi soir, sur les réseaux sociaux à cause d'une blessure à la cheville gauche.

Football - Liga : Marc-André ter Stegen sera opéré mardi du tendon rotulien du genou droit, a annoncé le club catalan lundi dans un communiqué.

Le tweet "Roulez jeunesse"

La vidéo de rattrapage

Notre consultant Nicolas Fritsch fait le bilan du Dauphiné qui s'est achevé dimanche avec la victoire du Colombien Daniel Martinez. Roglic, Jumbo, Bernal, Froome, Thomas, Ineos, Pogacar, Pinot : tout le monde est passé au crible.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG à 90 minutes du Graal

Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la C1 pour la seconde fois de son histoire. Il est à un match de ce pourquoi il a tant investi. L'adversaire, le RB Leipzig, n'a pas un nom ronflant, mais il a de la qualité à revendre. Rendez-vous à partir de 21h sur Eurosport.fr pour suivre le match, en direct commenté.

Les joueurs du PSG lors du match amical face au Celtic Glasgow Crédit: Getty Images

2. Grand Récit : L'incroyable destin de Gino Bartali

C'est mardi, c'est Grand Récit. Place aujourd'hui à Gino Bartali, qui a été un immense champion, potentiellement l'un des plus grands s'il n'avait été freiné par la Seconde Guerre mondiale. Pendant celle-ci, il a choisi de s'illustrer d'une toute autre manière, et ce dans le plus grand secret. Jusqu'à ce que la vérité n'éclate après sa mort, il y a 20 ans...

Gino Bartali - Grand Récit (Visuel Quentin Guichard). Crédit: Eurosport

