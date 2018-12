Lakers, Stade Toulousain, Pogba, Mayweather : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Pogba continue le show

Déjà hauteur d'un doublé mercredi contre Huddersfield (3-1), Paul Pogba en a inscrit un autre contre Bournemouth (4-1), dimanche soir, afin de porter Manchester United vers un troisième succès consécutif en Premier League. Ole Gunnar Solskjaer, qui réussit pour l'instant un sans faute avec les Red Devils depuis qu'il a remplacé José Mourinho, a pu compter également sur des buts de Marcus Rashford et Romelu Lukaku. Au classement, United est toujours sixième mais il est revenu à trois points d'Arsenal (5e). Liverpool mène le championnat avec sept points d'avance sur Manchester City, qui s'était imposé à Southampton dans l'après-midi (1-3).

2. Basket - NBA : encore sans LeBron, les Lakers reprennent des couleurs

Toujours privés de leur star LeBron James, les Lakers ont stoppé l'hémorragie. Après les deux défaites contre Sacramento et les Clippers, les joueurs de Luke Walton ont pris leur revanche face aux Kings de Sacramento (121-114) dans la nuit de dimanche à lundi. Mené à la fin du troisième quart-temps, Los Angeles a trouvé les ressources pour revenir et s'imposer : Kentavious Caldwell-Pope (26 points), Josh Hart (22 points) et Brandon Ingram (21 points) se sont mis en valeur devant le public du Staples Center. Les Lakers (21 victoires - 16 défaites) terminent l'année 2018 à la 6e place de la conférence Ouest.

3. Rugby - Top 14 : Toulouse écrase Touloun

Pour son grand retour au Stadium, le Stade Toulousain n’a pas fait de détail face au RC Toulon dimanche soir (39-0). Il n’y a pas eu photo dans ce duel largement dominé par des Toulousains, qui ont encore séduit par leur jeu et qui ont inscrit pas moins de cinq essais (Huget, Dupont, Ramos, Faasalele, Kolbe). Au classement, cette victoire permet au club de la Ville Rose de remonter au deuxième rang du Top 14, à trois points du leader Clermont.

Top 14 - Romain Ntamack (Toulouse) contre Toulon.Icon Sport

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Circuit WTA : C'est la reprise de la nouvelle saison en tennis et les Françaises n'ont pas été à la fête. A Brisbane, Kristina Mladenovic a été dominée d'entrée par l'Australienne Destanee Aiava (3-6, 6-7), classée 247e à l'ATP. De son coté, Caroline Garcia a elle échoué au premier tour de Shenzhen, battue par la Serbe Ivana Jorovic (4-6, 2-6), 131e joueuse mondiale.

Basket - NBA : Outre la victoire des Lakers dans la nuit de dimanche à lundi, l'équipe de Minnesota s'est imposée sur le parquet du Miami Heat (104-113). Les Wolves ont pu compter pour cela sur un grand Karl-Anthony Towns, auteur de 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 6 blocks. Dans le choc entre Oklahoma City et Dallas, les Mavericks sont eux sortis vainqueurs (105-103) avec un excellent Luka Doncic (25 points, 7 passes).

Football - Premier League : Pressentie pour prendre la tête de la Premier League, Susanna Dinnage a finalement renoncé. Elle ne sera pas la première femme à diriger la prestigieuse première division anglaise. Elle s'était pourtant déclarée prête à "prolonger le succès de la Ligue pour de nombreuses années", le 13 novembre, jour de sa nomination. Aucune raison n'a été communiquée pour expliquer ce revirement.

La vidéo de rattrapage

Roger Federer n'a pas fait de détails contre le Britannique Cameron Norrie, balayé en moins d'une heure (6-1, 6-1) dimanche en phase de poules de la Hopman Cup.

Vidéo - Federer est affuté pour la reprise : les temps forts de sa victoire express contre Norrie 02:24

Le tweet méthode Coué

Une tête de Wijnaldum et une victoire 1-0 devant Manchester City, voilà le scénario à prévoir du match entre Liverpool et les Skyblues jeudi soir en Premier League ? Les Reds n'ont pas manqué de rappeler ce court succès survenu il y a tout juste deux ans. Si l'histoire se répétait, le LFC compterait dix points d'avance sur les Citizens...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Brisbane : Humbert sur le pont

Surprise française de la dernière saison de tennis, Ugo Humbert revient sur les cours ce lundi et affronte le Japonais Yasutaka Uchiyama en Australie, à l'occasion du premier tour de l'ATP de Brisbane. Le match du Messin, désormais 102e joueur mondial, est prévu à 11 heures. Sorti des qualifications, comme Uchiyama (185e), Humbert affrontera Kyle Edmund (tête de série numéro 3) s'il se qualifie pour les huitièmes de finale.

2. Boxe : Mayweather renfile les gants... pour 88 millions de dollars

Floyd Mayweather va refaire parler de lui. Après son duel médiatisé face au combattant de MMA Conor McGregor, le boxeur américain va une nouvelle fois sortir de sa retraite ce lundi 31 décembre 2018 pour affronter un boxeur thaï inconnu du grand public : Tenshin Nasukawa. Un match pour "le business", dixit la vedette américaine, qui récoltera selon la presse quelques 88 millions de dollars.