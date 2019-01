Les Grands Récits : Vous avez proposé plus de 400 sujets !

Juste avant les fêtes de Noël, nous vous avions proposé de devenir acteurs à part des Grands Récits. L'idée était simple : vous permettre de choisir des sujets que nous traiterions dans notre rubrique du mardi.

Initialement, nous avions envisagé de retenir six sujets, mais devant la somme de mails reçus (plus de 400 propositions au total, souvent de façon très argumentés, parfois avec des messages d'une longueur digne des Grands Récits !) et la qualité de vos idées, nous avons finalement décidé de pousser jusqu'à douze.

De mars à juin, les douze articles des Grands Récits seront donc issus de propositions de lecteurs. Ils figurent tous dans les thématiques utilisées jusqu'ici (héros improbables, les miraculés, les malédictions, les meilleurs seconds rôles et les destins brisés).

Afin de garder un effet de surprise chaque semaine, nous ne publierons pas aujourd'hui la liste des sujets retenus. En revanche, tous ceux dont les idées ont été retenues recevront dans les prochains jours un mail. Pour ne pas jouer complètement les cachotiers, voici le premier des douze sujets que nous avons choisi d'évoquer. Il entre dans la catégorie des héros improbables et nous replongera aux Jeux de Salt Lake City en 2002. Il s'agit de Steven Bradbury , médaillé d'or en short-track après un drôle de concours de circonstances.

Pourquoi ce sujet-là pour ouvrir ce printemps des lecteurs ? Tout simplement parce que c'est celui qui est revenu le plus souvent dans vos propositions. C'est donc devenu une forme d'évidence. rendez-vous donc le mardi 5 mars pour découvrir "votre" premier Grand Récit.

Merci à tous d'avoir joué le jeu et pris le temps de nous écrire. C'était un plaisir pour nous de lire tous vos mails et de mesurer la passion qui est la vôtre et votre degré de connaissance de la grande et de la petite histoire du sport. Nous y avons même découvert certaines histoires !

Pardon d'avance à ceux dont les sujets n'ont pas été retenus. Mais avec douze sujets à choisir sur quelques quatre cents proposés, vous imaginez que la sélection a été compliquée pour nous.

A très vite pour de nouveaux Grands Récits.