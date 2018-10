Mental, NBA et goût de la victoire retrouvé : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue des Nations : Des Bleus à réaction se rapprochent des demi-finales et éliminent l'Allemagne

Les Champions du monde avaient la tête ailleurs en première période mardi soir au Stade de France. L'Allemagne en a profité pour mener 1-0 grâce à un penalty de Toni Kroos. C'était avant le réveil des Français et d'Antoine Griezmann auteur d'un doublé pour permettre à la France de l'emporter (2-1). Les Bleus de Deschamps se rapprochent ainsi des demi-finales de cette Ligue des Nations. Un dernier carré que ne verra pas la Mannschaft, d'ores et déjà éliminée.

2. Basket, NBA : Boston s'affirme face à Philadelphie, Golden State éteint OKC

C'était un choc de demi-finale de conférence Est la saison dernière, Boston et Philadelphie ont ouvert la saison NBA la nuit dernière. Pour le retour de Gordon Hayward sur les parquets, un an après sa terrible blessure en ouverture de la saison 2017/2018, les Celtics l'ont emporté facilement (105-87) dans le sillage d'un Jayson Tatum déjà excellent (23 points, 9 rebonds, 3 passes). En face, Ben Simmons a tout tenté (19 points, 15 rebonds, 8 passes) mais ça n'a pas suffi.

Dans le deuxième et dernier match de la nuit, c'est Stephen Curry qui a brillé. Le double MVP (2015 et 2016) a marqué de son empreinte le succès des Warriors sur Oklahoma City (108-100) avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Le meneur des double champions en titre a bien été aidé par Kevin Durant (27 points, 9 rebonds, 6 passes) alors que le Thunder était privé de Russell Westbrook. En son absence, la recrue Dennis Schröder a tenu la baraque (21 points, 9 rebonds et 5 passes) mais sa performance et celle de Paul Goerge (27 points, 3 rebonds, 5 passes) n'ont pas suffi.

3. Tennis, ATP Anvers : Huit mois après, Tsonga retrouve la victoire

Jo-Wilfried TsongaGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Football, amicaux : Opposé à l'Argentine en Arabie Saoudite, le Brésil a dominé son grand rival (1-0) grâce à un but de Miranda dans le temps additionnels sur un corner frappé par Neymar. Dans les autres rencontres, on retiendra le match nul entre la Belgique et les Pays-Bas (1-1) et le succès du Japon sur l'Uruguay (4-3).

Football, Qualifications Euro Espoirs : Pour leur dernier match des qualifications pour cet Euro Espoirs qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin en 2019, les Bleuets ont manqué de peu le parcours parfait. Les joueurs de Sylvain Rippol ont concédé le nul (1-1) face à la Slovénie. Aucun souci néanmoins puisqu'avec 28 points sur 30 possibles, les coéquipiers d'Houssem Aouar, buteur mardi soir, ont terminé largement en tête de leur groupe.

Football, Qualifications CAN 2019 : On connaît les quatre premières équipes qui accompagneront le Cameroun, pays hôte, à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et Madagascar, pour la première fois de son histoire, se sont qualifiés mardi.

Basket, Coupes d'Europe : Quatre équipes françaises étaient sur les parquets mardi soir. En Eurocoupe, Monaco a dominé Ulm (65-75) et l'ASVEL a battu Ankara (84-63). En Ligue des Champions, Strasbourg en a fait de même en s'imposant devant Bayreuth (67-63) alors que Le Mans a chuté sur le parquet de Banvit (96-67).

Le tweet qui vaut (très) cher

La vidéo de rattrapage : MVP, rookie, champions : Nos paris pour la saison NBA

Vidéo - MVP, rookie, champions : Nos paris pour la saison 2018-2019 01:15

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football, Ligue des Champions féminine : Paris et Lyon pour enchaîner

Amel Majri (OL) lors d'Avaldsnes-Lyon / Ligue des champions fémininesGetty Images

2. Tennis, ATP : Cinq Français au programme partout dans le monde

Pierre-Hugues Herbert lancera la journée des Français sur les différents tournois ATP avec son premier tour à Moscou contre Alexander Bublik. Toujours en Russie, Adrian Mannarino et Benoît Paire défieront Marco Cecchinato et Egor Gerasimov au deuxième tour. A Anvers, Gilles Simon fera face à Mackenzie McDonald et Richard Gasquet à Jiri Vesely.

3. Tennis, WTA : Mladenovic et Cornet à Moscou, Parmentier et Ferro à Luxembourg

Chez les femmes aussi, de nombreuses Françaises joueront aujourd'hui. Kristina Mladenovic affrontera Anett Kontaveit, tête de série numéro 8 à Moscou alors que Alizé Cornet sera elle opposée à la tête de série numéro 6 en la personne de Daria Kasatkina. A Luxembourg, Pauline Parmentier ouvrira la journée face à Vera Lapko et Fiona Ferro devra faire face à Donna Vekic.