Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Patinage Artistique : James-Ciprès, le coup de massue

Vanessa James et Morgan Ciprès, arrivés au Japon en prétendants à l'or en couples, ne se sont classés que septièmes du programme court après que la patineuse a lourdement chuté lors de l'échauffement aux Championnats du monde de patinage artistique, mercredi à Saitama. Le couple français a obtenu 68,67 points au bout d'une prestation marquée par deux erreurs majeures de James, une chute sur leur triple saut lancé et une sous-rotation sur leur saut parallèle.

Vanessa James et Morgan Ciprès lors du programme court en couples des Mondiaux de Saitama 2019Getty Images

2. Basket - NBA : L'improbable "comeback" des Nets, Curry porte les Warriors

Sacramento a cru passer une soirée tranquille face aux Nets de Brooklyn, dépassés et hors du coup. Et puis, la folie s'est emparée du Golden 1 Center. En avance de 25 points au tout début du dernier quart-temps (103-78), la franchise californienne s'est offert une chute aux enfers digne de ses heures les plus sombres. Et elle a évidemment perdu un match qu'elle n'aurait jamais dû perdre (121-123). Son avance maximale dans ce duel a été de 28 points.

En face, D'Angelo Russell a signé un festival. Le meneur des Nets a claqué 27 de ses 44 points de la soirée lors du dernier quart, record personnel, et aligné 12 passes décisives. Le panier de la victoire a été signé Rondae Hollis-Jefferson. C'est le plus grand comeback de l'histoire des Nets de Brooklyn.

Le long voyage de Golden State s'est bien terminé. Portés un Steph Curry qui a retrouvé son adresse (36 points, dont 22 dans le 3e quart temps, 8/14 à 3 points, 3 rebonds, 5 passes), les Warriors ont remporté leur 20e match à l'extérieur de la saison (sur 25) face aux Timberwolves (107-117). Klay Thompson (28 points), Jonas Jerebko (18 points), Kevin Durant (17 points) ont également apporté leur pierre à l'édifice.

3. Football - Ligue 1 : La mère d'Adrien Rabiot monte au créneau

Adrien Rabiot "est otage du PSG", a accusé mardi Véronique Rabiot, la mère et conseillère du joueur dans un long entretien donné au quotidien L'Equipe. Mis à pied par le club parisien depuis le 14 mars, après une sortie en boîte de nuit et un "like" sur un post instagram de Patrice Evra, Rabiot vit une situation de plus en plus compliquée avec son club formateur qui a décidé de se passer de ses services depuis décembre et le refus du milieu de terrain de prolonger son contrat.

On a aussi retenu pour vous :

Football - Ligue 1 : Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé, mardi, avoir donné raison au PSG quant à l'appel du club sur la réouverture d'une enquête de l'UEFA sur la conformité du club parisien au Fair-Play financier. La décision de juin 2018, favorable à Paris, rendue par la Chambre d'instruction de l'ICFC est donc définitive.

Football - Bundesliga : L'international français du Bayern Munich Corentin Tolisso, victime en septembre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, a repris mardi l'entraînement collectif, a indiqué le club allemand.

Volley-ball - Ligue des champions : Les Russes de Kazan, vainqueurs 3-2 en Pologne à l'aller, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions masculine de volley-ball en battant les Polonais de Gdansk au set en or, mardi, en quarts de finale retour.

Le tweet : Il fait un temps "parisien" à Miami

La vidéo de rattrapage : Nadal et ses blessures

Vidéo - "Malgré toutes ses blessures, Nadal ne lèvera pas le pied pour autant" 03:45

A ne pas rater aujourd'hui

1. Tennis : Circuits ATP et WTA : Miami Open (A partir de 15h00)

Un tout nouveau décor attend les joueurs et joueuses du circuit professionnel pour ce Miami Open version 2019. Adieu le vieux Crandon Park utilisé depuis 1987 et bonjour le HardRock Stadium où un tout nouveau complexe a été établi autour du stade de la franchise NFL des Miami Dolphins. Reconfiguré en version tennis, le stade de 14 000 places va devenir l'épicentre de ce tournoi et l'un des plus grands courts de la planète.

Début des rencontres à 15h00.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Football - Ligue des champions : Un choc face à l'OL pour Wolfsburg (20h45)

L'OL retrouve un vieil ennemi en quarts de finale aller de la Ligue des champions : le VfL Wolfsburg. Déjà opposés trois fois en finale depuis six années, les deux clubs vont recroiser le fer, mais en quarts de finale cette fois. Ce duel aller aura lieu au Groupama Stadium.

20h45 : Lyon - Wolfsburg

3. Cyclisme - Nokere Koerse (A partir de 12h30)

Un peu d'action dans les Ardennes flamandes. Doté d'un beau plateau, la 74e édition de cette course va offrir une sacrée bagarre pour la gagne, sa fameuse côte dans le dernier kilomètre (400m à 6% de moyenne), et en guise de nouveauté, des secteurs pavés.

Parmi les principale têtes d'affiches, on retrouvera le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) qui va disputer sa première course professionnelle chez lui, son coéquipier Alvaro Hodeg, Nacer Bouhanni (Cofidis), vainqueur en 2017, Pascal Ackermann (BORA-Ansgrohe) et Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus).

12h30 : 74e édition Nokere Koerse : 195,6 kilomètres

4. Football - Matches amicaux : La Mannschaft redémarre à zéro (20h45)

Nouveau cycle pour la Mannschaft de Joachim Löw sans trois de ses champions du monde. Avant d'entamer les qualifications de l'Euro 2020, l'équipe d'Allemagne reçoit la Serbie en amical, mercredi soir, à la Volkswagen Arena de Wolfsburg.