Boston Celtics, Chaumont, Alejandro Valverde : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : l'Oklahoma City Thunder s'écroule à Boston

Tonnerre sur Oklahoma City ! Alors que le Thunder menait de cinq points à 20 secondes du terme, les coéquipiers de Russell Westbrook se sont inclinés face aux Boston Celtics (100-99). Des loupés successifs de Westbrook et Carmelo Anthony ont permis à Marcus Morris d'offrir la victoire aux Celtics à une seconde de la fin. Attention à ne pas s'en mordre les doigts dans la course aux play-offs...

2. Rugby - Coupe du monde 2019 : l'Espagne veut rejouer face à la Belgique

La fédération espagnole a officiellement demandé mardi soir à rejouer le match perdu face à la Belgique dimanche (10-18) et décisif pour la qualification au prochain mondial. La désignation d'un arbitre roumain, alors même que la Roumanie était à la lutte avec l'Espagne pour la qualification, a fait polémique. Le comité de désignation des arbitres de Rubgy Europe doit se réunir vendredi pour visionner à nouveau la rencontre.

Espagne-BelgiqueIcon Sport

3. Volleyball - Ligue des champions : fin de l'aventure pour Chaumont

Chaumont avait réussi l'exploit à l'aller, en s'imposant 3-2 contre Trentino en play-offs de la Ligue des champions. Mais, battus sèchement mardi soir en Italie sans prendre un set, les champions de France ont dit adieu à la compétition. Le bilan reste néanmoins positif pour une première participation, avec quatre victoires en huit matches.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : James Harden, une nouvelle fois étincelant (42 points), a permis aux Houston Rockets de mettre fin à la série de 13 victoires consécutives de Portland (111-115).

Basketball - Jeep Elite : L'ASVEL a mis fin à sa mauvaise série en remportant le derby face à Chalon-sur-Saône, lors de la 24e journée de Pro A (104-90). Villeurbanne reste 8e et en course pour les play-offs.

Tennis - WTA Miami : Océane Dodin ne verra pas le tableau principal : la Française a abandonné lors du dernier tour des qualifications, face à l'Américaine Alison Riske.

Football : Ronaldinho se lance en politique. Le Ballon d'Or 2005, retraité depuis janvier, rejoint officiellement les rangs du Parti républicain brésilien (PRB). Il pourrait être candidat aux élections générales d'octobre.

La vidéo de rattrapage

Charges patronales, cotisations sociales... Combien coûte réellement un joueur de foot en France ? Éléments de réponse avec notre tuto.

Vidéo - Le tuto : la fiscalité française désavantage-t-elle les clubs de Ligue 1 ? 02:27

Le tweet

Un shoot gagnant à une seconde du terme, ça fait forcément son effet.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de Catalogne : Valverde pour confirmer sur une troisième étape raccourcie ?

Pas d'arrivée au sommet ce mercredi en Catalogne. En raison des conditions météo, la troisième étape a été modifiée et raccourcie. Le final, prévu à Valter 2000, se déroulera ainsi à Camprodon, à 950m d'altitude. Le nouveau tracé pourrait avantager Alejandro Valverde, le tenant du titre qui s'est adjugé hier la deuxième étape et le maillot de leader. La course est à suivre sur Eurosport.

Vidéo - A la cuisse, Valverde a réglé les spécialistes 02:15

2. Cyclisme - Trois Jours de La Panne : le classique revisité

Le nom reste, mais tout change. Le tryptique flamand des Trois Jours de La Panne se déroule mercredi, avec une grande nouveauté : cette année, les épreuves se déroulent toutes le même jour. L'Italien Elia Viviani (Quick Step Floors) fait figure de favori, mais Bryan Coquard (Vital Concept) reste en embuscade. La course, qui démarre à 11h45, est elle aussi à suivre sur Eurosport.

Elia Viviani (Quick Step Floors)Getty Images

3. Football - Ligue des champions féminine : Montpellier en outsider

Les quarts de finale de la C1 féminine débutent ce mercredi. Montpellier, actuel troisième du championnat, accueille Chelsea en position d'outsider pour la première manche de ce duel. Demain, Lyon, deuxième équipe française en lice, défiera le FC Barcelone.

4. Tennis - Masters 1000 de Miami : voie royale pour Federer ?

Match retour entre Federer et Del Potro à Miami ? Le Suisse, finaliste malheureux à Indian Wells, est exempté de premier tour. Il peut éviter les favoris jusqu'en quarts. Del Potro, titré la semaine dernière, aura lui une partie de tableau plus compliquée, où il peut croiser Kei Nishikori au troisième tour, Novak Djokovic dès les huitièmes, et Grigor Dimitrov en quarts de finale.