Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe – WBA : Pacquiao redevient champion du monde

À 40 ans, Manny Pacquiao a défié le temps. La légende philippine de la boxe l'a emporté, par décision des juges, sur le champion régnant des welters Keith Thurman et lui a pris sa couronne WBA à l'issue d'un combat en 12 rounds. Deux juges ont accordé la victoire à Pacquiao avec 115 points contre 112 à Thurman, tandis qu'un troisième a donné 114 points à l'Américain contre 113 à Pacquiao.

2. Escrime – Mondiaux : Lefort, en or 29 ans après

Enzo Lefort a décroché samedi à Budapest sa première médaille d'or individuelle aux Mondiaux, après sa victoire en finale du fleuret contre le Britannique Marcus Mepstead. Il devient le premier fleurettiste français à décrocher l'or aux Mondiaux depuis Philippe Omnès, en 1990. La délégation conclut donc les épreuves individuelles avec deux médailles, après l'argent obtenu par Pauline Ranvier vendredi.

Vidéo - Lefort n'a fait qu'une bouchée de Mepstead : les meilleurs moments de son sacre 02:12

3. Tennis – ATP Newport : pas de première finale pour Humbert

Ugo Humbert ne verra pas la finale du tournoi de Newport. Le Français a été éliminé en demi-finale samedi par John Isner, après un combat en trois manches et 2h44 de jeu (6-7, 7-6, 6-3). Et il pourra avoir des regrets, après avoir mené 2-0 dans le tie-break du deuxième set… L'Américain affrontera Alexander Bublik, tombeur de Marcel Granollers un peu plus tôt, en finale.

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Golf – British Open : Shane Lowry a pris seul la tête après le 3e tour samedi à Portrush, en Irlande du Nord. Brooks Koepka, n°1 mondial, est troisième.

Rugby – Rugby Championship : la Nouvelle-Zélande a commencé sa compétition par un succès étriqué contre l'Argentine (20-16), avec une équipe remaniée.

Foot – Transferts : A l'issue du match amical du PSG face à Nuremberg (1-1), le directeur sportif Leonardo a assuré n'avoir reçu aucune offre concrète concernant Neymar.

Vidéo - Leonardo : "Pas d'offre concrète concernant Neymar" 00:13

Le tweet d'encouragement

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pinot et Alaphilippe au top, Thomas à la peine, Bardet K.-O. : Le résumé de la 14e étape 08:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : dernier acte dans les Pyrénées

Après l'arrivée au sommet du mythique Tourmalet samedi, le Tour innove pour son dernier passage dans les Pyrénées cette année. Le dénouement de la 15e étape se fera à un endroit inédit, le Prat d'Albis, situé à 1205 mètres d'altitude. Il faudra, avant, franchir trois cols de 1re catégorie. On attend une nouvelle grosse bagarre entre favoris… Départ à 12h10.

Vidéo - Le profil de la 15e étape : Après le classique Tourmalet, l'inédit Prat d'Albis 01:18

2. Tennis – WTA Lausanne : finale 100% française

La lauréate du tournoi de Lausanne sera Française cette année. Alizé Cornet, victorieuse de Tamara Korpatsch en demies (6-3, 6-4), et Fiona Ferro, tombeuse de Bernarda Pera et qualifiée pour sa première finale sur le circuit (6-1, 6-4), se retrouvent en effet en finale ce dimanche. Ce sera la première confrontation entre les deux Bleues.

3. Natation – Championnats du monde : début des hostilités à Gwangju

Les Championnats du monde de natation débutent ce dimanche à Gwangju, en Corée du Sud. Il devrait y avoir du spectacle, notamment lors de la finale du 400m masculin, promis au Chinois Sun Yang malgré sa présence contestée après un contrôle antidopage suspect. Au programme également, les finales du 4x100m masculin, du 400m féminin, et du 4x100m féminin.