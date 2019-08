Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Winston-Salem : Paire en finale

On ne sait pas de quoi sera fait l'US Open pour Benoît Paire, mais la route pour y parvenir a été belle. Le Français s'est qualifié dans la nuit pour la finale de Winston-Salem, en s'imposant en trois sets contre l'Américain Steve Johnson (1-6, 6-0, 6-0). La rencontre entre les deux hommes a surtout été marquée par la fatigue de l'Américain, qui a complètement explosé en vol après avoir remporté le premier set. Paire affrontera Hubert Hurkacz, vainqueur de Denis Shapovalov (6-3, 6-4) dans l'autre demi-finale.

2. Football - Bundesliga : Dortmund sur le fil

Dortmund se dirigeait tout droit vers sa première défaite depuis la reprise du championnat allemand contre Cologne (1-3) qui avait ouvert la marque dès la 29e minute de jeu (Drexler). Il a ensuite fallu plus de 40 minutes au club de la Ruhr pour trouver le chemin des filets grâce à son talentueux Jadon Sancho (70e) qui a en plus, délivré une sublime passe décisive pour Alcacer sur le troisième but (94e). Huit minutes plsu tôt, c'est Achraf Hakimi qui permettait à Dortmund de prendre les devants (84e). Cette victoire permet au Borussia de consolider sa première place.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Gros coup pour le LOSC. Les Dogues ont officialisé vendredi soir l'arrivée de Renato Sanches, en provenance du Bayern Munich contre 20 millions d'euros. L'international portugais de 22 ans s'est engagé pour cinq ans.

Tennis - US Open : Elliot Benchetrit est parvenu à obtenir son billet pour le tableau final du tournoi en battant Kimmer Coppejans (6-3, 3-6, 6-3).

Football - Ligue 1 : L'AS Monaco a officialisé le retour d'Adrien Silva prêté pour la deuxième fois au club du Rocher par Leicester.

La vidéo de rattrapage

Neymar au PSG pour 222 millions d'euros ou le duo Ousmane Dembélé-Coutinho au Barça pour 270 millions d'euros : quel est le plus gros accident industriel de l'histoire du mercato ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier répondent et ne sont pas d'accord.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Vuelta : Que le tour d'Espagne commence !

Ce samedi 24 août marque le top départ de la Vuelta. Les cuisses des coureurs ne devraient pas trop chauffer, puisque la première étape est un contre-la-montre long de 13,4 kilomètres entre Salinas de Torrevieja et Torrevieja.

2. Football - Série A : La Juventus en piste

Ce jour marque également la première journée de championnat italien, dès 18h, avec une rencontre entre Parme et la Juventus Turin. Puis la Fiorentina rencontrera Naples (20h30). A cette occasion, découvrez les six questions que l'on pose sur la Série A version 2019-2020.

3. Rugby - Test match : La France pour confirmer ?

Le XV de France affronte l'Ecosse (14h10) à Edimbourg pour un match de préparation. Les Bleus vont avoir là l'occasion de confirmer leur bonne forme du match aller pendant lequel ils avaient tout simplement écrasé le XV du Chardon (3-32). Attention, l'opposition devrait être toute autre ce samedi.