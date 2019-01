PSG, Benzema, Juve, Leonard vs Doncic : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Paris a appliqué le tarif maison, Toulouse et Angers ont raté le coche

Bousculé pendant 45 minutes par une équipe de Rennes qui a vendu chèrement sa peau, le PSG s'est finalement largement imposé (4-1) au Parc en clôture de la 22e journée. Edinson Cavani a inscrit un doublé, Kylian Mbappé a lui marqué son 18e but en championnat. Les joueurs de Thomas Tuchel ont repris treize points d'avance sur Lille en tête du classement. Avec encore deux matches en retard à disputer.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Toulouse et Angers se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Les deux équipes ont chacune manqué un penalty (Bahoken côté angevin, Gradel côté toulousain).

2. Foot - Liga : Benzema et le Real se sont régalés à Barcelone

Auteur d'un doublé, Karim Benzema a été le principal artisan de la large victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-4). Un troisième succès de rang en Liga qui permet aux Merengue de conserver leur place sur le podium, trois points devant Séville et cinq derrière l'Atlético. Sergio Ramos et Gareth Bale ont également marqué dans cette partie alors que Raphaël Varane a lui été expulsé.

3. Foot - Serie A : La Juve a encore eu le dernier mot

La Lazio méritait mieux. Mais elle a, comme tout le monde, subi la loi de la Vieille Dame. Menée au score au Stadio Olimpico jusqu'à un quart d'heure de la fin, la Juventus a arraché la victoire (1-2) grâce à des buts de Joao Cancelo (74e) et Cristiano Ronaldo (88e sur penalty). Toujours invaincus en championnat, les Turinois ont ainsi signé une 19e victoire en 21 matches de Serie A et repoussé Naples à onze points au classement.

4. Basket - NBA : Leonard a privé un Doncic de feu de la victoire, George a terrassé Milwaukee

Le duel de la nuit entre les Raptors de Kawhi Leonard et les Mavericks de Luka Doncic a tourné à l'avantage de la franchise canadienne, qui s'est imposée sur le fil (123-120) dans la salle texane. Toronto a pu compter sur un grand Leonard, auteur de 33 points et 10 rebonds pour tenir tête à un Doncic une nouvelle fois déchaîné. Le rookie slovène a signé son deuxième triple-double en carrière en compilant 35 points, 12 rebonds et 10 passes. Une première historique puisque ni Michael Jordan ni LeBron James, pour ne citer qu'eux, n'avaient réussi pareille performance pour leur première saison.

Avec ses 36 points et 13 rebonds, Paul George a lui fait tomber Milwaukee sur le parquet d'OKC (118-112). Quant à James Harden, il a expédié les affaires courantes avec 40 points, 11 rebonds et 6 passes dans la courte victoire de Houston contre Orlando (103-98).

Hand - Le Danemark sacré champion du monde. Tombeurs des Bleus en demie, les champions olympiques en titre ont assumé leur statut à domicile en battant largement la Norvège en finale (31-22) pour décrocher leur premier titre mondial.

Golf - Rose s'impose, Woods finit bien. Justin Rose, n°1 mondial, a remporté le Farmers Insurance Open, son dixième titre sur le circuit PGA américain, en résistant au retour d'Adam Scott dimanche. Grâce à un bon 4e tour (-5), Tiger Woods a lui terminé dans le top 20.

Endurance - Alonso remporte les 24h de Daytona. Fernando Alonso (Wayne Taylor Racing) et ses coéquipiers Jordan Taylor, Kamui Kobayashi et Renger van der Zande ont remporté une course arrêtée à dix minutes de son terme en raison de la pluie abondante sur le circuit.

Foot - Transferts : Paredes enfin Parisien ?

Il ne reste plus que quatre jours avant la fin du mercato hivernal. Le PSG va-t-il enfin boucler l'arrivée d'un milieu de terrain ? Alvaro Morata va-t-il signer à l'Atlético ? L'OM va-t-il se débarrasser de Mitroglou ? Comme depuis le début du mois de janvier, retrouvez tout au long de la journée notre direct sur les dernières infos transferts à partir de 8h30 sur eurosport.fr. Et, en attendant, si vous avez manqué les dernières news du week-end, voici notre recap par ici