1. Football – Qualifications Coupe du monde féminine 2023 : Le pas de géant des Bleues

L'équipe de France a fait un pas de géant vers le Mondial 2023 en disposant des Galloises (2-0), leurs plus sérieuses rivales des qualifications, mardi avec des buts de Kadidiatou Diani et Selma Bacha, soit l'alliance de l'expérience et la jeunesse chère à la sélectionneuse. La route vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, terres d'accueil de la prochaine Coupe du monde, s'est dégagée sous la fine pluie de Guingamp avec ce sixième succès en autant de rencontres.

La joie des Bleues face au Pays de Galles Crédit: Getty Images

2. Basketball – NBA : Les Warriors chutent, les Lakers se réveillent

Privés de LeBron James, en application des protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA, les Lakers sont tout de même venus à bout de Sacramento cette nuit (92-117) grâce notamment à Anthony Davis (25 points). Un tout petit Stephen Curry (12 points à 19% de réussite) n'a pu endiguer la troisième défaite de la saison des Warriors sur le parquet de Suns (104-96) intouchables, qui ont étendu leur série de victoires à 17 matches ! Phoenix est le nouveau leader de la Ligue. Grâce à un James Harden bouillant (34 points, 10 rebonds, 8 passes), les Nets ont remporté leur duel fratricide face aux Knicks (112-110) malgré les 13 points d'Evan Fournier.

3. Football – Ligue 1 : Troyes dénonce des "propos racistes" au Vélodrome

présenter les excuses de l'OM au joueur et au club de Troyes". "L'OM condamne évidemment tout propos raciste. Pablo Longoria a précisé au président troyen qu'il demanderait des explications aux auteurs de ces propos", a déclaré la même source, qui a précisé que l'OM n'avait "pas encore formellement" identifié les auteurs des phrases en question. Le club de Troyes a dénoncé "des propos racistes à l'encontre de son attaquant Hyun-jun Suk" tenus dans un Vélodrome à huis-clos lors du match contre Marseille dimanche . Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'OM a expliqué dans la soirée que le président du club Pablo Longoria, mis au courant de l'incident peu auparavant, avait contacté son homologue de l'Estac pour "". "", a déclaré la même source, qui a précisé que l'OM n'avait "pas encore formellement" identifié les auteurs des phrases en question.

Hyun-Jun Suk (Troyes) Crédit: Getty Images

Tennis – Coupe Davis : L'Allemagne, grâce à son double intraitable depuis le début de la compétition, a pris sa revanche sur la Grande-Bretagne (2-1) pour s'inviter en demi-finales de la Coupe Davis, mardi à Innsbruck.

Football – Qualifications Coupe du monde féminine 2023 : L'équipe d'Angleterre féminine a infligé une défaite monumentale à la Lettonie en s'imposant 20-0 mardi lors d'un match de qualifications au Mondial-2023. Quatre joueuses ont inscrit un triplé et, au total, dix joueuses ont marqué au moins un but.

Football – Serie A : La Juventus, en retard au classement (7e) et visée par une enquête judiciaire pour des transferts douteux, a évité d'aggraver sa situation en assurant l'essentiel contre la lanterne rouge la Salernitana (2-0), mardi lors de la 15e journée de Serie A.

Natation : La légende italienne de la natation Federica Pellegrini, quelques mois après ses derniers Jeux olympiques, a disputé - et gagné - mardi à Riccione la toute dernière course de sa carrière sur sa distance fétiche du 200 m nage libre, à l'âge de 33 ans.

Rugby – top 14 : Le trois-quarts international Arthur Vincent a prolongé son contrat avec Montpellier jusqu'en 2024, a annoncé mardi le club héraultais.

Invité exceptionnel des Fous du Volant, Laurent Rossi le président d'Alpine Racing nous dévoile le plan qu'il compte mettre en place pour l'avenir de ses pilotes. Aux côtés d'Esteban Ocon, sous contrat jusqu'en 2024, Fernando Alonso "va continuer encore un an ou deux" avant de laisser la place à Oscar Piastri, "la future pépite de la F1". L'intégralité de l'émission est en podcast.

Chez Alpine, tout est prévu : "Piastri devrait succéder à Alonso d'ici un... ou deux ans"

C'était il y a 30 ans et un jour, comment oublier ?

Au-delà de la performance sportive, replongez dans notre Grand Récit du jour cette fantastique aventure humaine pour la bande du capitaine Yannick Noah, capitaine hors-norme d'une odyssée qui a marqué plusieurs générations, et suscité des vocations.

1. Football – Ligue 1 : Dix matches, une affiche et un duel

Sans Neymar, blessé, et avec Lionel Messi indisposé au lendemain de l'obtention d'un septième Ballon d'Or, le PSG aborde un match de gala contre Nice mercredi pour la 16e journée de Ligue 1. Le leader face au troisième : le PSG défie Nice mercredi au Parc des Princes (21h00) où les supporters parisiens espèrent pouvoir acclamer Messi, lauréat lundi de son septième Ballon d'Or mais incertain car malade. Ils sont à la lutte en tête du classement des buteurs: le Rennais Gaëtan Laborde et le Lillois Jonathan David sont opposés mercredi au Roazhon Park lors du choc entre l'équipe en forme du moment (Rennes) et le champion de France en titre (Lille). Dans les autres matches, Lyon recevra Reims à huis clos alors que l'OM se rendra à Nantes.

Lionel Messi et Mauricio Pochettino (PSG) Crédit: Imago

2. Football – Championnats étrangers : Rattrapage pour le Real et derby de la Mersey

Le Real Madrid accueille Bilbao en match en retard de la 9e journée, l'occasion de creuser l'écart sur l'Atlético Madrid qui compte déjà 4 points de retard. Victime d'une gastro-entérite et absent depuis deux semaines, Eden Hazard fera son retour dans le groupe madrilène. En Angleterre, Liverpool se déplace sur la pelouse d'un Everton en pleine déconfiture pour le derby de la Mersey. Les Reds, comme Manchester City, en déplacement à Aston Villa, peuvent mettre la pression sur le leader, Chelsea. Les Blues joueront, eux, à Watford.

Eden Hazard Crédit: Getty Images

3. Handball – Ligue des champions : Montpellier doit confirmer

Premiers de leur groupe et revigorés par un derby gagné face à Nîmes, Montpellier reçoit Zagreb en Ligue des champions. Les Héraultais doivent confirmer la victoire du match aller (25-22) avant deux déplacements compliqués à Toulouse (championnat) et Meshkov Brest (Biélorussie, coupe d'Europe).

