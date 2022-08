CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis – Masters 1000 Cincinnati : Nadal chute d’entrée, la sensation Shelton

2. Athlétisme - Championnats d’Europe : PML et Kwaou-Mathey sur la boîte, une première Pontvianne

Les Bleus continuent leur début de moisson à Munich ! Quelques dizaines de minutes après le bronze de Jean-Marc Pontvianne au triple saut (16,94m), sa première médaille internationale, l'équipe de France a récupéré deux nouvelles médailles sur le 110m haies . Pascal Martinot-Lagarde (13"14) a raté le titre pour un millième face à l'Espagnol Asier Martinez. Belle surprise : Just Kwaou-Mathey a pris le bronze (13"33). Sasha Zhoya est, lui, tombé.

3. Mercato – Ligue 1 : Une offre du PSG pour Bernardo SIlva ?

Selon les informations du Times, le PSG s'apprêterait à transmettre une offre de 70 millions d'euros à Manchester City pour recruter Bernardo Silva. Fortement sollicité par le FC Barcelone depuis le début du mercato estival, l'ancien Monégasque ne devrait pas rejoindre le club catalan, qui n'a toujours pas réussi à enregistrer le contrat de Jules Koundé auprès de la Ligue espagnole.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Basketball – NBA : Lié avec les Los Angeles Lakers jusqu'à la fin de la prochaine saison, LeBron James va prolonger son contrat de deux ans, dont une en option, ce qui l'emmènera au maximum jusqu'en 2024-2025.

Cyclisme – Tour de France : Disqualifié par l'UCI après deux contrôles positifs au Tramadol, un produit interdit par l'instance internationale mais pas par l'Agence mondiale antidopage, Nairo Quintana a nié l'avoir utilisé sur Grande Boucle et pendant sa carrière. Il assure envisager un appel et confirme sa participation à la Vuelta.

Justice - Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Un ancien haut responsable de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo et trois autres hommes ont été arrêtés mercredi au Japon dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels pots-de-vin, ont annoncé des procureurs nippons.

Basketball – NBA : Les Los Angeles Lakers ont annoncé mercredi qu'ils allaient retirer le maillot N.16 porté par le pivot Pau Gasol, le 7 mars 2023, à l'occasion du match de saison régulière contre les Memphis Grizzlies, autre ancienne équipe de l'Espagnol.

Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Hubert Hurkacz, récent finaliste à Montréal, et Nick Kyrgios, apparu emprunté physiquement à deux semaines de l'US Open, ont été stoppés au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Tennis - WTA 1000 Cincinnati : La N.1 mondiale Iga Swiatek a réussi son entrée en lice, en s'imposant 6-4, 7-5 contre l'Américaine Sloane Stephens (57e). Autre qualifiée notable, Emma Raducanu (13e) qui, comme la veille face à Serena Williams, a été sans pitié pour la Bélarusse Victoria Azarenka (22e), lauréate en 2013 et en 2020 de l'épreuve, balayée 6-0, 6-2.

LE TWEET CELEBRATION DE LA CARPE

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Stefan Küng perd son maillot de champion d'Europe. Le tenant du titre suisse a été battu par son compatriote Stefan Bissegger, mercredi à Fürstenfeldbruck. Il s'est incliné pour moins d'une seconde. Maillot arc-en-ciel, Filippo Ganna (Italie) a complété le podium constitué des trois favoris de ce contre-la-montre des "Europe". En voici l'épilogue plein de suspense en vidéo.

LE PODCAST POUR ACCOMPAGNER VOTRE JOURNÉE

Fischer - Spassky, blockbuster sur 64 cases

C'est le match le plus mythique de l'histoire. Celui qui a fait entrer le jeu d'échecs dans les foyers et donné à cette discipline une dimension unique. A l'été 1972, Boris Spassky le Soviétique et Bobby Fischer l'Américain ont tenu la planète en haleine en s'affrontant pour le titre mondial. La consécration du génie de Fischer, personnage torturé.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis – Masters 1000 Cincinnati : Medvedev de sortie, la surprise Shelton continue

Du très lourd sur les courts nord-américains en ce jeudi. Le numéro 1 mondial Daniil Medvedev (tête de série n°1) va défier Denis Shapovalov, tombeur de Dimitrov et Paul aux tours précédents. Un gros duel attend Taylor Fritz (11) et Andrey Rublev (6), tandis que la surprise de 19 ans Ben Shelton aura une nouvelle fois fort à faire face à Cameron Norrie (9), après avoir sorti de main de maître Casper Ruud (5).

2. Athlétisme – Championnats d'Europe : La piste aux sprinteurs et sprinteuses, Happio chausse les pointes

Suite de l'Euro à Munich. Après le 100m, c’est le grand retour des hommes et femmes les plus rapides du continent sur 200m. Seront à suivre les qualifications dans la matinée avant de basculer sur les demi-finales dans la soirée. Du côté des Bleu(e)s, Yanis Esmeralda David sera en finale de la longueur (20h58), et Wilfried Happio, 4e aux Mondiaux sur 400m haies, fera son entrée en lice, tout comme Karsten Warholm, en demi-finale (11h25).

3. Tennis – WTA 1000 Cincinnati : Garcia pour se reprendre

Quelques jours après son élimination précoce au Canada alors qu’elle venait de remporter un titre WTA, et après être passée par les qualifications aux USA, Caroline Garcia devra faire face à la Belge Elise Mertens, en huitièmes de finale à “Cincy”. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek (1) affronte, elle, Madison Keys.

Et aussi...

Du cyclisme, avec le Tour du Danemark et le Tour du Limousin, Nice en barrage de Ligue Europa Conférence, les barrages de Ligue Europa…

