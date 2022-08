Il y avait eu le "cassé" de Berlin en 2018 qui avait permis à Pascal Martinot-Lagarde de s'offrir son premier titre international en plein air en devançant au millième Sergueï Choubenkov, il y a désormais celui de Munich. Celui-ci n'a pas souri à "PML" qui, en 13''14 (138), a été battu d'un souffle par Asier Martinez qui a réussi son record personnel 13"14 (137). Munich sera aussi un excellent souvenir pour Just Kwaou-Mathey qui réussit la performance du jour en glanant un bronze aussi surprenant que magnifique. Sasha Zhoya est tombé et a pris la 8e et dernière place.

Ce dernier l'a dit au micro de France Télévisions, la France est bel et bien une grande nation du 110m haies, au moins au niveau européen avant que la jeune génération ne conquiert, peut-être un jour, le monde. Pascal Martinot-Lagarde n'est plus un perdreau de l'année et son palmarès a encore grossi d'une ligne. Déjà champion d'Europe de la distance en 2018, il a empoché une troisième médaille continentale au prix d'une bataille de tous les instants avec Asier Martinez. L'Espagnol a mieux réussi son cassé mais rien qui ne pouvait finalement enlever le sourire du visage de "PML".

Kwaou-Mathey incroyable 3e

Le boss français de la distance revient de loin dans une saison compliquée et n'avait plus couru aussi vite depuis 2019 (13''12). Un jour peut-être Just Kwaou-Mathey sera aussi à la lutte pour un titre européen, un jour peut-être il tutoiera la barre des 13''10. Mais son 13''33 du jour, tout proche de son record personnel, suffit à son bonheur. Alors qu'il avait été éliminé en demi-finale mondiale à Eugene le mois dernier, le gamin de 22 ans a tenu la pression d'une première finale mondiale pour empocher le bronze.

Il connaîtra la chance de partager son premier podium international avec un compatriote. L'athlétisme a beau être un sport individuel, le bonheur est très souvent collectif et les hurdlers tricolores l'ont prouvé ce mercredi soir à Munich.

