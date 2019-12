Reds, ASVEL, Bormio, sportifs de l'année : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Premier League : Liverpool en démonstration

Pour conclure la journée de Boxing Day du 26 décembre, Liverpool n'a pas fait de cadeau à son dauphin Leicester. En démonstration, les Reds ont écrasé les Foxes (0-4) grâce à Roberto Firmino (31e, 74e), James Milner (71e, s.p.), et Trent Alexander-Arnold (78e), en très grande forme. Les hommes de Jurgen Klopp caracolent en tête de la Premier League avec 13 points d'avance - et un match en moins.

Liverpool a écrasé Leicester et prend 13 points d'avanceEurosport

2. Basket - Euroligue : l'ASVEL aux portes du Top 8

Nouvelle grande performance européenne pour l'ASVEL ce jeudi soir : Villeurbanne a battu le Khimki Moscou à l'Astroballe (92-88), et remporté son huitième succès en seize journées d'Euroligue. Le club de Tony Parker, qui s'est tout de même fait peur en dilapidant une avance de 19 points, revient à la hauteur de son adversaire (7e) et réintègre le Top 8, qualificatif pour la phase finale. Prochain rendez-vous face au Real Madrid, tenant du titre, le 3 janvier.

3. Basket - NBA : Doncic en forme pour son retour, les Knicks surprennent Brooklyn

Après une absence de quasiment deux semaines, Luka Doncic faisait son retour cette nuit pour le derby texan entre Dallas et San Antonio. Le Slovène a compilé 24 points et permis aux Mavericks de battre les Spurs (102-98). À noter la victoire des Knicks sur le parquet de Brooklyn (94-82), le carton de Detroit face aux Washington Wizards (132-102), et la défaite d'Oklahoma face aux Grizzlies (97-110).

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Foot - Transferts : Les médias italiens l'affirment : Zlatan Ibrahimovic va signer pour six mois à l'AC Milan, et devrait arriver "dans les prochains jours".

Basket - Jeep Elite : Dijon a enchaîné jeudi une sixième victoire en championnat à Strasbourg (72-82), et consolide sa troisième place.

Football - Premier League : Roulette, balle piquée… Jordan Ayew a inscrit l'un des buts de l'année jeudi, lors de la victoire de Crystal Palace face à West Ham.

Le tweet clin d'œil

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le successeur de Suarez se trouverait en Italie 02:34

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Omnisports - Sportifs de l'année : place aux vainqueurs

Soyez au rendez-vous : ce vendredi, Eurosport.fr vous dévoile les lauréats du titre de sportifs de l'année 2019. Qui succèdera à Martin Fourcade, lauréat français l'an passé, et Marcel Hirscher, en tête du classement mondial ? Pour le savoir, rendez-vous à 8 heures pour connaître le (ou la) lauréat(e) tricolore, et en début d'après-midi pour le vainqueur du classement international.

2. Ski Alpin - Bormio : double dose de descente

La descente de Val Gardena, annulée le week-end dernier en raison des conditions climatiques, se dispute finalement… à Bormio ce vendredi (11h30). La mythique étape italienne proposera donc deux descentes ce week-end, dans un climat de grogne après les nombreuses blessures de la semaine passée. Neuf français courront ce vendredi. Le premier à s'élancer, Adrien Theaux, a hérité du dossard numéro 8.

Adrien Theaux à Bormio en 2018Eurosport

3. Football - Premier League : Manchester City, nouveau dauphin ?

Liverpool est déjà bien loin, mais Manchester City a tout de même l'occasion de reprendre la deuxième place ce vendredi. Les Citizens doivent pour cela bien négocier un déplacement compliqué à Wolverhampton (20h45), qui peut de son côté remonter à la 5e place en cas de victoire. Pep Guardiola ne pourra toujours pas aligner John Stones et David Silva, blessés, mais Sergio Agüero, qui a disputé quelques minutes contre Leicester lors de la dernière journée, est prêt.