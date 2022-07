CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Athlétisme - Mondiaux : Ça passe pour Tual et Robert sur 800 m, Robert-Michon 10e en finale

Ils étaient deux Tricolores au départ des séries du 800 mètres des Mondiaux d'Eugene, cette nuit. Gabriel Tual, deuxième de sa course, s'est directement qualifié pour les demi-finales, tandis que Benjamin Robert a dû patienter avant d'apprendre que cela passait après une disqualification de l'un de ses concurrents. En revanche, il n’y aura pas eu de miracle pour Mélina Robert-Michon, seulement 10e de la finale du lancer de disque avec un meilleur jet à 60.36 mètres. Sur 400 mètres, la superstar de la discipline, Shaunae Miller-Uibo, double championne olympique du 400m, a fait une démonstration de force jeudi en demi-finale.

2. Athlétisme - Mondiaux : Kerley forfait pour le 4x100 mètres

Les Mondiaux vont de mal en pis pour le tout frais champion du monde du 100 mètres Fred Kerley. Le sprinteur américain, déjà éliminé en demi-finales du 200m mercredi, a annoncé jeudi par le biais de l'équipe américaine son forfait pour le relais 4x100m. Il semblerait qu’il soit touché à un quadriceps.

Fred Kerley n'a pas passé le cut des demi-finales du 200m, à Eugene. Crédit: Getty Images

3. Football – Euro 2022 : Grosse frayeur pour l’Angleterre, qui renverse l’Espagne

Hôte de la compétition et grand favori pour le titre, l’Angleterre de Sarina Wiegman a bien failli vivre une grosse désillusion hier soir à Brighton. Opposé à un autre des prétendants à la victoire finale dans cet Euro, l’Espagne, les coéquipières de Lucy Bronze, menées, s’en sont tirés sur un but d'Ella Toone à la 83e minute, avant que Georgia Stanway ne leur donne l’avantage en prolongation (96e). Les Lionesses retrouveront la Suède ou la Belgique mardi prochain en demi-finale.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Irrespirable jusqu'au bout : la parade-riposte qui sacre encore Lefort au fleuret

Tennis, US Open : Récent vainqueur de Wimbledon, mais toujours incertain quant à sa participation à la dernière levée du Grand Chelem de l’année à New York, Novak Djokovic est sur la liste officielle des engagés pour l'US Open publiée mercredi par l'USTA.

Football, Transferts : L'Olympique de Marseille tient deux nouvelles recrues. Pablo Longoria l’avait laissé entendre en conférence de presse, c'est désormais officiel : Clauss a signé pour trois saisons en provenance du RC Lens. Blanco, un gardien, arrive en prêt d'un an.

Football, Matches amicaux : Les Blues de Chelsea ont vécu une petite déception cette nuit, face à Charlotte, en match de préparation. Tenus en échec au bout du temps réglementaire, ils se sont inclinés aux tirs au but (5-3 t.a.b). En revanche, le Bayern a étrillé DC United (6-2), Arsenal a dominé Orlando (3-1) et Manchester City, grâce à un doublé de Kevin De Bruyne, s’est offert Club America (2-1).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

La palette des RP : "La 18e étape sera très difficile... pour tous les coureurs"

LE PODCAST A ECOUTER SANS MODÉRATION

CE QUE VOUS NE DEVEZ ABSOLUMENT PAS RATER CE JEUDI

1. Cyclisme - Tour de France, 18e étape : Tadej Pogacar à quitte ou double à Hautacam

Tadej Pogacar devra impérativement réussir à faire aujourd'hui ce dont il n'a jamais été capable jusqu'ici sur ce Tour : lâcher Jonas Vingegaard à la pédale. L'arrivée au sommet d'Hautacam constitue la dernière chance en montagne pour le Slovène. Il y croit encore. C'est en tout cas ce qu'il dit.

2. Escrime - Mondiaux 2022 : Début des compétitions par équipe

Alors que les Bleus brillent individuellement depuis le début des mondiaux au Caire, ils tenteront de récidiver par équipe ce jeudi. Dès 8h30, les fleuretistes tricolores, emmenées par Ysaora Thibus, tenteront de se frayer un chemin vers la finale, tout comme Romain Cannone et ses compatriotes dans le concours par équipe à l'épée. Les épéistes françaises et les sabreurs sont eux attendus à 10h et 11h20.

3. Football – Euro 2022 : Les quarts de finale se poursuivent avec l’Allemagne

Huit fois vainqueure de la compétition, la sélection allemande, qui ne partait pas favorite mais a sûrement laissé l’une des meilleures impressions de ce tournoi lors de la phase de groupe, défie l’Autriche dans le deuxième quart de finale de la compétition à Londres, ce jeudi (21h). L’équipe d’Alexandra Popp sera opposée à l’Autriche. Le vainqueur de cet affrontement pourrait retrouver l’équipe de France en demi-finale.

4. Tennis – Gasquet attendu à Gstaad

C’est un adversaire de taille qui attend ce jeudi Richard Gasquet en huitième de finale du tournoi suisse : Matteo Berrettini, numéro 15 mondial et récent vainqueur du tournoi du Queen’s. Du côté de ces Dames, c’est en Italie, à Palerme, que ça se passe : Diane Parry, toujours en huitième de finale, affronte Yulia Putintseva, tandis que Caroline Garcia jouera elle aussi une italienne, Elisabetta Cocciaretto, 111e au classement WTA.

"Il n'y avait qu'un joueur pour battre Djokovic à Wimbledon : c'était Nadal"

