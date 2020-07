Ryder Cup reportée, Milan renversant, "The Decision" et City dans le flou : le plateau du jour

Un report de la Ryder Cup bientôt officiel, le Milan AC qui en passe quatre à la Juventus en l'espace de 18 minutes, le pire moment de la carrière de LeBron fête ses dix ans aujourd'hui, Manchester City et Guardiola toujours un peu plus dans le flou : pas d'inquiétude, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf : La Ryder Cup 2020 va être reportée à 2021

C’est l’information de la nuit. Selon ESPN, l’édition 2020 de la Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis à l’Europe, va être reportée à 2021. Prévue initialement à Whistling Straits, dans le Wisconsin, la 43e édition de la Ryder Cup devrait se disputer à des dates similaires l’an prochain. Une annonce officielle de la PGA américaine et de l'European Tour devrait être faite dans la journée.

2. Football – Serie A : Le Milan AC corrige la Juventus

La Juventus avait l’occasion de prendre dix points d’avance sur la Lazio et de quasiment acter son sacre de championne d’Italie. Mais face aux Rossoneri, la Vieille Dame s’est crue trop belle et s’est finalement inclinée 4-2 alors qu’elle menait 0-2 à l’heure de jeu. Malgré ce sacré revers, les hommes de Sarri conservent sept points d’avance sur les Laziale, à sept journées de la fin.

3. Football – Premier League : Arsenal et Leicester se neutralisent, Chelsea et Manchester United à l’affut

Arsenal et Leicester n’ont pas su se départager mardi soir lors de la 34e journée de Premier League. Menés au score pendant une bonne partie de la rencontre, les Foxes ont égalisé dans les dix dernières minutes grâce à leur serial buteur Jamie Vardy. Mais ce nul ne fait pas les affaires de Leicester, qui cède sa place sur le podium à Chelsea et ne possède plus que quatre longueurs d’avance sur Manchester United, qui a un match en moins.

On a aussi retenu pour vous :

Football – Liga : L’Atlético Madrid a fait une mauvaise opération mardi en ne s’imposant pas face à Vigo (1-1). Les Colchoneros, troisièmes de Liga, n’ont désormais que trois points d’avance sur Séville.

Tennis – Challenge Elite FFT : La Fédération française a annoncé mardi que Benoît Paire (22e mondial) allait rejoindre le Challenge Elite FFT à Cannes pour la 2e étape de ce mini-circuit.

Rugby - Championnat des Amériques : Le tournoi regroupant les six meilleures nations du continent américain (Argentine, Etats-Unis, Uruguay, Canada, Brésil et Chili) ne pourra pas se tenir en août et septembre comme initialement prévu.

Football – Championship : Wigan est devenu mercredi le premier club professionnel anglais à déposer le bilan en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui :

1 – "The Decision", ou le pire moment de la carrière de LeBron

Il y a dix ans jour pour jour, le 8 juillet 2010, LeBron James annonçait devant 13 millions de téléspectateurs pendant le show "The Decision" qu’il rejoignait le Heat de Miami, après sept années passées à Cleveland. Eurosport vous retrace les contours et les dessous de ce choix d’annonce qui a longtemps écorné l’image du "King".

2 – Premier League : Manchester City plus que jamais dans le flou

Manchester City, qui reçoit Newcastle à 19 heures dans le cadre de la 34e journée de Premier League, n’est pas dans la meilleure des formes. En attente du verdict du TAS concernant leur appel après la décision de l'UEFA de le suspendre des compétitions européennes pendant deux ans, les Skyblues ont bien d’autres soucis à gérer sur le plan sportif. Eurosport vous éclaire sur le flou qui règne autour des hommes de Guardiola.

3 - Euro 2020 : Demi-finale de rêve entre la France et l'Italie

Depuis le 11 juin et ce qui aurait du être le coup d'envoi de l'Euro 2020, Eurosport a simulé la compétition sur le jeu Pro Evolution Soccer 2020. Mercredi, c'est une demi-finale de rêve qui oppose l'Equipe de France à l'Italie.

