Alaphilippe n'est que le troisième champion à être honoré deux années de suite par notre rédaction. Dans ce domaine, il succède à Martin Fourcade, titré en 2017 et 2018 et Sébastien Loeb, le recordman des victoires avec quatre sacres, dont trois consécutifs en 2009, 2010 et 2011. Le natif de Saint-Amand-Montrond pourrait donc faire aussi bien que le nonuple champion du monde des rallyes s'il parvenait à être à nouveau plébiscité en 2021.