Maître Hirscher, l'impitoyable homme des neiges

"Il est tout seul dans sa propre dimension". "C'est le plus grand de tous les temps. Il suffit de regarder sa carrière." "On essaie toujours de le battre. Mais au fond, on se dit qu'on a de la chance de skier dans la même génération que lui." Ces trois hommages, signés, dans l'ordre, Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault et Kjetil Jansrud, résument assez bien ce que ses pairs pensent de Marcel Hirscher. Un peu blasés, parfois, d'avoir le sentiment de concourir pour la deuxième place. Mais profondément admiratif devant les accomplissements répétés du champion autrichien.

Marcel Hirscher est un spécimen rare, à n'en pas douter. Pour nous, en tout cas, il est le sportif numéro un de 2018. Mettant fin à neuf années de règne continu du tennis et de l'athlétisme, il est le premier skieur alpin et même le premier représentant des sports d'hiver à prendre place à notre palmarès. L'an passé, il avait déjà terminé sur le podium, derrière les deux compères du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal. Au sein de la rédaction, nous étions quelques-uns, déjà, à penser qu'il aurait mérité dès 2017 d'être placé tout en haut.

Un septennat historique

Cette fois, c'est donc la bonne. Il faut dire qu'en 2018, il a vraiment coché toutes les cases. Sans surprise, Marcel Hirscher a étendu son règne en Coupe du monde. Pour la septième année consécutive, il a décroché le gros globe de cristal, survolant le classement général d'un bout à l'autre de l'hiver. Depuis la création de la Coupe du monde en 1967, personne n'avait été sacré plus de trois années d'affilée. Lui vient donc de boucler un septennat entier et si l'on en croit son début de saison 2018-2019, avec déjà cinq victoires à son actif, le huitième globe a de bonnes chances d'être au bout du chemin cet hiver.

Son ratio de victoires est tel depuis un peu plus d'un an que l'Autrichien a franchi le cap des 60 succès en Coupe du monde. 63 pour être précis, depuis sa nouvelle démonstration à Saalbach pas plus tard que ce jeudi. Après avoir laissé derrière lui Hermann Maier et Alberto Tomba, ne reste plus devant lui que les 86 victoires d'Ingemar Stenmark. Un record que l'on pensait inatteignable. Inabordable. Hirscher approche de la trentaine et 23 victoires lui manquent encore. C'est par exemple, le total en carrière d'un Michael Von Gruningen. C'est donc colossal. Mais avec Marcel, nous avons appris à ne jamais dire jamais.

S'il a poursuivi son petit surhomme de chemin en Coupe du monde week-end après week-end, Hirscher a aussi, et même surtout conquis en 2018 ce qui manquait encore à son effarant palmarès : l'or olympique. C'était, jusqu'au début de l'année le grand "oui mais" de sa carrière. Un peu jeune à Vancouver, décevant à Sotchi, il comptait quatre places entre deux et cinq aux Jeux. On imagine mal, de ce côté-ci des Alpes, la pression qui pesait sur les épaules, certes larges, de l'ami Marcel. Les médias autrichiens n'ont pas manqué une occasion de rappeler, avant le rendez-vous de Pyeongchang, à quel point le héros national jouait gros en Corée du Sud.

Marcel Hirscher avec son petit globe du géant à AreGetty Images

La fin du "oui, mais" olympique

Cela rendait fou son ami Stefan Illek, en charge de ses relations publiques. "Les médias sont dingues en Autriche, soufflait-il avant les J.O. S'il gagne un titre olympique, au lieu de dire 'fantastique', ils vont considérer que c'est la moindre des choses. Et s'il ne gagne pas, ce sera le Watergate." Mais qu'un champion de son envergure puisse achever sa carrière sans un seul titre olympique semblait inimaginable, surtout au pays. La pseudo-malédiction n'a toutefois pas fait longtemps illusion lors de ces Jeux 2018. Trop fort pour ne pas triompher au moins une fois, Hirscher a conquis l'or dès sa première épreuve, le combiné, avant de remettre ça dans le géant. Il y eut bien un accroc en slalom, mais pas de quoi ternir son bilan.

Désormais, il n'y a plus d'astérisque sur la carte de visite de Marcel Hirscher. Plus de "oui, mais". L'Autrichien est un monstre absolu, sans conditions ni réserves. Un des plus grands champions de son temps, tout simplement. Une immense star dans son pays, aussi, où il ne peut aller manger au restaurant sans déclencher des mouvements de foule et où il entre dans les salles de cinéma une fois le film commencé et la salle plongée dans l'obscurité. Vu de chez nous, le phénomène Hirscher est moins passionnel. Mais il suscite chez nous une admiration sans bornes. C'est le sens de cette récompense que notre rédaction a voulu lui décerner devant un autre géant des sports d'hiver, Martin Fourcade. Le Hirscher du biathlon.