Sportifs de l'année 2017 - Cristiano Ronaldo (6e) a encore trouvé comment être une évidence

6. Cristiano Ronaldo

Pays : Portugal

Sport : Football

Nombre de points : 91

Nombre de citations : 18

Meilleur classement : 2e

Classement 2016 : 5e

Le numéro un du football mondial, aujourd'hui, c'est lui. En tout cas en termes de palmarès comme de distinctions individuelles. Sacré Ballon d'Or pour la quatrième fois en cinq ans fin 2017, Cristiano Ronaldo aura presque tout raflé, à commencer par cette Ligue des champions dont il fut l'incontournable vedette. L'an dernier, l'attaquant portugais du Real Madrid avait terminé à la 5e place de notre classement. En année olympique, c'était un exploit. Vainqueur de l'Euro et de la Ligue des champions, il est vrai qu'il avait tout raflé. Cette fois, le voici à peine un cran plus bas. Une fois encore, il n'a pas volé sa place après son année de folie.

Mais une année d'exception, ça peut aussi se jouer sur quelques matches. A une période de folie par exemple. Un moment où vous êtes au sommet de votre art et rien ne se refuse à vous. Cristiano Ronaldo peut en témoigner. Le Portugais s'est placé au-dessus de la mêlée en 2017 en étant redoutable au bon moment de l'année. Lors des matches couperets en Ligue des champions. Ses cinq buts en quarts de finale contre le Bayern Munich, son triplé à l'aller contre l'Atlético Madrid en demies puis son doublé en finale contre la Juve (1-4) l'ont rendu incontournable pour cette année 2017.

Vidéo - Epilogue royal pour un printemps de feu : Ronaldo a tout cassé 01:04

2018, une autre page de légende ?

Sur la planète football, personne n'a pu rivaliser avec lui. Ses sorties de printemps en C1 l'ont clairement placé sur un piedestal. Surtout qu'il ne s'est pas limité à ça, comme le soulignent ses 53 buts inscrits durant ces 12 mois de l'année en club et en sélection. Il a aussi contribué aux succès du Real Madrid en Liga, en Supercoupe d'Europe et d'Espagne ou encore au Mondial des clubs. Mais ce qui l'a rendu intouchable cette année est bien cette période marquée par son impressionnante efficacité sur la scène européenne lors de rencontres où les grands joueurs sont attendus pour faire des différences.

A 32 ans, Cristiano Ronaldo a ainsi démontré qu'il restait un joueur hors norme. Un extraterrestre du ballon rond. Avec cette razzia réalisée par le Real et bien sûr ses buts à foison, il en a aussi profité pour compléter sa jolie collection de trophées individuels avec un cinquième Ballon d'Or et un nouveau titre de joueur FIFA de l'année. Un monstre.

2017 aura été l'une de ses plus grandes années. Une de plus pour la star madrilène qui n'en finit plus de marquer l'histoire du football. Le Portugais n'a en plus pas fini son année puisqu'il lui reste le Clasico ce samedi. Un choc face au Barça de Lionel Messi - son éternel rival - qu'il voudra encore marquer de sa marque. Histoire de conclure 2017 comme il se doit. Avant de s'attaquer à 2018, où il aura encore de nombreuses opportunités d'écrire sa légende.