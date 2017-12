L'héritier Dressel est déjà au sommet

5. Caeleb Dressel

Pays : Etats-Unis

Sport : Natation

Nombre de points : 106

Nombre de citations : 19

Meilleur classement : 1er

Classement 2016 : -

Un an après le départ (pour de bon) de Michael Phelps à la retraite, la natation américaine s'est déjà trouvée un nouveau fer de lance. Caeleb Dressel n'a encore que 20 ans, mais ce qu'il a accompli cet été lors des Championnats du monde à Budapest l'a déjà intronisé parmi les très grands. Sept médailles d'or, comme Michael Phelps dix ans plus tôt à Melbourne. Bien sûr, le palmarès de Dressel doit aussi à l'inflation des épreuves avec l'introduction au calendrier des épreuves mixtes, qui lui ont permis de rafler deux titres supplémentaires.

Sa performance n'en reste pas moins exceptionnelle, au moins pour deux raisons. D'abord pour ces trois médailles d'or glanées en l'espace de deux heures. Jamais un nageur n'avait réussi à remporter trois titres dans une même journée. Le 50 mètres nage libre d'abord, avec au passage le meilleur temps jamais réalisé sans combinaison (21"15, soit quatre centièmes de mieux que les 21"19 de Florent Manaudou et plus si loin des 20"91 réalisées par Cesar Ciela en combinaison voilà huit ans).

Une demi-heure plus tard, le Floridien a remis ça, cette fois sur 100m papillon, en devenant le troisième nageur sous les 50 secondes. Il ne lui a manqué que quatre centièmes pour accrocher le record de Phelps. Un exploit, avec un 50 libre dans les pattes. Pour finir ce marathon doré, Caeleb Dressel a enfin contribué à la victoire américaine dans le relais 4x100 mètres. Une séquence un peu folle de 120 minutes déjà entrés dans l'histoire de la natation. "Je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir ce soir, a lancé le prodige. Les courses s'enchaînent, c'est exigeant physiquement et c'est encore plus épuisant mentalement. Je peux vous dire que c'était difficile, je suis vraiment fatigué".

" J'ai assisté à la naissance d'une star "

L'autre performance majuscule de sa semaine hongroise réside dans son doublé 100 mètres nage libre - 100 mètres papillon. Sur la scène planétaire, qu'elle soit olympique ou mondiale, personne n'avait glané les deux titres en simultané sur ces deux épreuves depuis… 1972 et un certain Mark Spitz à Munich. Plus que son exploit en trois actes la veille de la clôture, c'est peut-être ses deux 100 mètres qui marquent le clou de son spectacle.

Cette brusque entrée dans la lumière a bluffé tout le monde et Michael Phelps en personne a pris soin d'adresser ses félicitations au nouveau superman de la natation. "Il m'a envoyé un texto qui disait 'beau travail'. J'adore Michael, c'est un sacré mec, un sacré leader", avait confié Dressel. Pour autant, il réfute les comparaisons avec le mythe de Baltimore. "Je ne veux pas être comparé à Michael", assure-t-il.

Phelps n'est pas le seul impressionné. Katie Ledecky parle d'un "super athlète, quelqu'un d'incroyable". Quant au dossiste américain Matt Grevers, il est convaincu que nous venons d'entrer dans une nouvelle ère. "J'ai assisté à la naissance d'une star, a soufflé le trentenaire à Budapest. Je me suis dit que j'étais le témoin du début d'une carrière extraordinaire." Avide de découverte, Caeleb Dressel a fait un petit tour d'Europe après sa razzia à Budapest. Mais déjà, dans un coin de sa tête, un autre voyage, plus oriental, du côté de Tokyo en 2020. Le rendez-vous olympique pourrait le figer dans la légende.