Sportifs français 2017 : Teddy Riner ou la constance du géant

2. Teddy Riner

Sport : Judo

Nombre de points : 214

Nombre de citations : 25

Meilleur classement : 1er

Classement 2016 : 1er

Teddy Riner semble avoir pris un abonnement dans notre classement des sportifs français de l'année. Le judoka y a même une carte de membre permanent. Depuis 2009, il a toujours figuré au moins dans les cinq premiers. Sacré pour la première fois en 2016 après avoir conservé son titre olympique à Rio, Monsieur Teddy échoue donc cette fois à la deuxième place. Comme en 2009, 2011, 2012 et 2015. Sa permanence au sommet est un des éléments qui le distingue du commun des champions. Et cette année n'aura pas fait exception.

Il a franchi non pas un, mais deux pas supplémentaires dans la légende en 2017 en accrochant deux nouveaux titres de champion du monde. Le premier dans sa catégorie, celle des +100 kg, où il est désormais invaincu depuis les Jeux de… Pékin en 2008, puis en toutes catégories, au mois de novembre, à Marrakech. Avec ces deux nouvelles médailles d'or, Teddy Riner affiche maintenant 10 titres mondiaux au compteur. Un palmarès délirant, à l'échelle de l'histoire du judo comme celle du sport français.

Vidéo - Décuple champion du monde, Riner n'a pas eu une année si facile que cela... 01:27

Tokyo oui, Paris peut-être...

Malgré une certaine usure physique au fil des ans et des blessures à répétition, Riner n'a toujours pas trouvé son maître. Il a pourtant vu la menace se préciser cette année, notamment chez les lourds. A Budapest, il a dû s'employer sur ses deux derniers combats et a même frôlé la catastrophe en demi-finale contre le jeune et prometteur géorgien Tushishvili. "Il y a eu des frayeurs, c'est normal, c'est aussi ça de revenir aux Championnats du monde sans une seule compétition dans les pattes", avait-il reconnu.

Mais cette concurrence-là, le Guadeloupéen l'apprécie. Il en a besoin, même. "C'est ça qui fait la force de Teddy : la compétition va tellement l'animer que, même pas forcément entraîné comme on l'aurait espéré, il est capable de répondre avec les moyens du bord. C'est ce qui fait qu'il est hors norme", admire son entraîneur à l'Insep, Franck Chambily. La clé, pour le désormais décuple champion du monde, c'est la tête. Il l'a toujours dit : tant que la motivation sera là, le corps suivra, tant bien que mal.

Maintenant qu'il a atteint la barre des dix couronnes mondiales, carotte qui l'avait fait repartir après Rio, Riner se cherche maintenant un nouvel horizon. Il devrait l'amener jusqu'à Tokyo, où il rêve d'une troisième médaille d'or inédite dans sa catégorie. "Le titre olympique est le plus important maintenant. Je suis gourmand... Si je pouvais réussir à être une troisième fois champion olympique, ce serait cool", salive-t-il déjà. Mais il ne s'interdit pas de penser à Paris 2024. L'échéance peut paraitre lointaine. Il aura 36 ans, et presque deux décennies de judo au plus haut niveau. Rien ne dit qu'il tiendra jusque-là. Mais avec un tel champion...