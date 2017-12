Sportifs français 2017 - Bosse (4e) a refusé de douter, l'histoire lui a donné raison

4. Pierre-Ambroise Bosse

Sport : Athlétisme

Nombre de points : 178 points

Nombre de citations : 25

Meilleur classement : 1er (2 fois)

Classement 2016 : -

Il y a un gouffre entre le 5e de notre classement, Tessa Worley, et le Top 4. Plus de 60 points. Pierre-Ambroise Bosse inaugure donc le quatuor majeur du sport français dans cette année 2017. S'il échoue au pied du podium, "PAB" aura incontestablement marqué les esprits et peut-être plus encore les coeurs, car son rush final à Londres restera comme un des grands moments de ces douze derniers mois.

Setiment renforcé par le fait que nous lui devons, aussi, une page d'histoire. Depuis combien de temps le demi-fond français attendait-il un titre de champion du monde ? Depuis toujours. Pierre-Ambroise a comblé ce vide cet été, en décrochant l'or sur 800 m, à l'issue d'une fin de course hallucinante, dans le stade olympique de Londres.

Un grand sportif doit apprendre de ses erreurs, certes, mais il doit aussi croire en lui. "PAB" a prouvé à quel point ce deuxième facteur pouvait compter. Passé tout près d'une médaille olympique en 2016, prenant le risque de répondre à l'accélération de David Rudisha avant d'exploser dans la dernière ligne droite et de terminer quatrième, il a à nouveau adopté une stratégie offensive, un an plus tard.

Vidéo - Bosse, le coup de poker devenu coup de génie 01:33

Historique pari gagnant

Une stratégie offensive… voire suicidaire ! Quand Bosse a placé une attaque tranchante à 250 mètres de l'arrivée, son panache ressemblait plus à un coup de folie qu'à un coup de génie mais il ne s'est pas effondré dans la dernière ligne droite, bien au contraire, et a obtenu le premier grand titre de sa carrière. Un all-in totalement assumé. "Je suis un joueur de roulette au casino, j'ai tout misé sur le rouge, et le rouge est sorti (...) Je suis comme ça, je fonctionne au feeling" déclarait-il ainsi au micro d'Eurosport, juste après son exploit.

Un exploit qui n'a pas changé ce personnage détonnant, jamais avare d'un trait d'humour, capable de s'adresser en direct à son chat, "Rabs", loin des discours préconçus qui pullulent dans le sport de haut niveau. Preuve de cette fraîcheur préservée : sa libre interprétation de l'hymne national, sur le podium.

Un sacre irrationnel

En 2017, Pierre-Ambroise Bosse est donc entré dans l'histoire de l'athlétisme français. Rien que cela. Et pourtant, au niveau chronométrique, il n'a pas signé une année exceptionnelle. Son meilleur temps ? 1:44.67, réalisé le soir de son couronnement mondial, soit une seconde de plus que lors de sa finale frustrante de Rio (1:43.41), et deux secondes de plus que son record (1:42.53, établi en 2014).

Ce décalage s'explique par une course "lente", en l'absence de Rudisha, ainsi que par le programme perturbé du Français. "PAB" a longtemps été handicapé par une déchirure à un fessier cette saison, avant de s'envoler sur la piste londonienne. A l'issue de sa qualification en séries, il se plaignait même encore d'une gêne au tendon d'Achille, avant de passer en finale au temps et d'y étaler tout son talent… Cela donne un aperçu du potentiel de Bosse, qui n'a que 25 ans. Cela donne, aussi, une dimension homérique à son triomphe. Répondre présent le "jour j" est la marque des grands.