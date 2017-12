Tessa Worley, une année d'or et de cristal

5. Tessa Worley

Sport : Ski alpin

Nombre de points : 117

Nombre de citations : 23

Meilleur classement : 2e

Classement 2016 : -

Décembre 2013. Tessa Worley, 24 ans, référence du circuit en slalom géant, connait un brutal coup d'arrêt. Une chute dans le slalom de Courchevel, une sale blessure au genou, et la fin de l'ascension programmée de la puce du Grand Bornand. A quelques semaines des Jeux Olympiques de Sotchi, la grosse tuile. Deuxième de la Coupe du monde de géant en 2011, troisième en 2012, championne du monde en 2013, elle rêvait de devenir la reine incontestée de sa discipline en remportant le petit globe de cristal. Un vœu aujourd'hui exaucé.

La reconstruction a été progressive pour Worley. Deux hivers pour se remettre en selle puis, la saison dernière, le retour au sommet : trois victoires et sept podiums en neuf courses pour décrocher la Coupe du monde de géant. Il fallait remonter à 2003 pour trouver trace d'un sacre d'une Française dans une discipline. C'était Carole Montillet, en descente. En géant, c'est une première depuis Carole Merle il y a quasiment un quart de siècle (1993). Un véritable exploit, donc.

Vidéo - Les Mondiaux de St-Moritz, l'une des 3 merveilles de Worley en 2017 01:18

" Je commence petit à petit à réaliser tout ce dont je rêvais "

Son mérite a été d'autant plus grand qu'elle a dû composer avec l'immense championne qu'est Mikaela Shiffrin. Jusqu'au bout, l'Américaine l'aura menacée. Tout s'est joué lors du dernier géant de la saison, à Aspen. Chez elle, Shiffrin a tenté de mettre la pression sur la Française, mais cette dernière a tenu le choc, pour terminer à la 5e place, juste devant... Shiffrin. La récompense était là. "J'ai enchaîné ma saison sans réfléchir, sans penser aux conséquences, en vivant juste le moment présent et en pensant juste à me faire plaisir sur les skis", expliquait-elle alors, son globe dans les mains.

Ce seul triomphe-là aurait suffi à justifier sa place dans notre Top 10. Mais au cristal, Tessa Worley a ajouté de l'or. Celui des Championnats du monde. A Saint-Moritz, au mois de février, elle a décroché son deuxième titre de championne du monde, quatre ans après celui de Schladming. En tête après la première manche, elle a survécu à une faute au début du second tracé pour préserver sa première place, évidemment devant Shiffrin. Méritoire, là encore, car elle avait dû assumé son statut de favorite. Elle n'est que la troisième skieuse tricolore à totaliser deux titres mondiaux, après Marielle Goitschel et Fabienne Serrat. Plus de 40 ans qu'on n'avait plus vu ça...

Mieux, elle a même glané une autre médaille d'or lors du rendez-vous suisse, grâce au succès collectif dans la Coupe des nations, aux côtés d'Alexis Pinturault, Matthieu Faivre et Adeline Baud Mugnier. Mine de rien, à 28 ans, Worley pèse désormais quatre titres mondiaux. "Je commence petit à petit à réaliser tout ce dont je rêvais, un globe, des médailles, c'est génial", avouait-elle à l'issue de l'hiver le plus prolifique de sa carrière. Elle lorgne maintenant un podium olympique à Pyeongchang. La pièce manquante de son puzzle. Trop tendre à Vancouver en 2010, absente à Sotchi, elle rêve de combler cette lacune. Elle en a les moyens.