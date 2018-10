Suzuka, Marquez, Gasquet, choc : l'actu sur un plateau du samedi 6 octobre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Moto GP - Grand Prix de Thaïlande : Zarco dans le Top 10, Marquez piégé

La troisième séance d'essais libres du GP de Thaïlande a fait une victime, ce samedi matin : Marc Marquez. L'Espagnol a chuté à l'occasion de son dernier tour. Il devra donc passer par la Q1 en qualifications, pour la deuxième fois cette saison (la quatrième de sa carrière en Moto GP). Johann Zarco, lui, a réussi à se sauver dans les derniers instants, en terminant dans le Top 10. C'est Andrea Dovizioso qui a signé le chrono de référence, alors que son coéquipier Jorge Lorenzo a déclaré forfait après sa chute de vendredi.

Vidéo - Il a essayé mais il n'a pu l'éviter : la chute qui a envoyé Marquez en Q1 01:39

2. Formule 1 - Grand Prix du Japon : Hamilton moins dominateur, mais toujours devant

À Suzuka samedi matin, Lewis Hamilton s'est montré une nouvelle fois le plus rapide lors des essais libres 3, en 1'29"599. Le Britannique s'est pourtant montré moins dominateur que vendredi : alors qu'il avait devancé Sebastian Vettel de 0"8, il ne l'a devancé que de 0"116 cette fois-ci. Kimi Raïkkönen a signé le troisième meilleur temps, devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo complète un top 6 réservé aux trois top teams.

3. Football - Ligue 1 : un nul, deux déçus

Toulouse et Nice n'ont pas réussi à se départager, lors du match d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1 vendredi soir (1-1). L'OGCN, dominateur, avait ouvert le score au bout d'un contre par Bassem Srarfi (29e). Matthieu Dossevi a égalisé pendant l'un des rares temps forts toulousains (54e). C'est le cinquième match consécutif sans victoire pour les Violets (7es), qui marquent le pas après un excellent début de saison. Les Aiglons remontent eux provisoirement à la 10e place.

Gradel Toulouse NiceGetty Images

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

WRC - Rallye de Grande-Bretagne : Vainqueur des trois derniers rallyes, Ott Tänak (Toyota) a continué sur sa lancée en remportant cinq des huit spéciales vendredi. Il compte 28 secondes d'avance sur le leader du championnat, Thierry Neuville (Hyundai).

Football - Mondial 2019 : Les Bleues ont remporté leur cinquième victoire en cinq matches contre l'Australie, en préparation du Mondial, grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer (2-0).

Football - Ligue des Champions : Le PSG a résilié les abonnements d'une trentaine d'ultras après les incidents en marge du match contre l'Étoile Rouge de Belgrade mercredi (6-1).

Rugby - Pro D2 : Mont-de-Marsan est seul en tête, après sa victoire face à Biarritz à Guy-Boniface (20-13).

Le tweet qui rhabille pour l'hiver

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Malédiction, syndrome Senna, camionneur viré : Prost et l'enfer de Suzuka 01:49

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix du Japon : Hamilton veut tuer le suspense

Avec 50 points d'avance sur son grand rival Sebastian Vettel, Lewis Hamilton peut voir venir. Mais le Britannique a l'occasion de tuer tout suspense sur la piste de Suzuka. Dominateur en essais libres, le pilote Mercedes peut confirmer lors de la séance de qualifications, dès 8 heures. Mais Ferrari et Vettel, tout proches en essais libres 3, n'ont pas dit leur dernier mot.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Japon 2018Getty Images

2. Moto GP - Grand Prix de Thaïlande : Yamaha pour confirmer ?

Sur un circuit a priori pas vraiment favorable, Yamaha s'en est pour l'instant bien sorti en essais libres. Lors de la troisième séance, la firme aux diapasons a envoyé trois pilotes en Q2 : Johann Zarco (Yamaha Tech3), Maverick Viñales et Valentino Rossi (Yamaha Factory). Derrière Andrea Dovizioso, dominateur lors des essais libres 3, et alors que Marc Marquez devra passer par la Q1, Yamaha peut donc espérer pour les qualifications, dès 9h10.

Johann Zarco (Yamaha Tech3) lors du Grand Prix de Thaïlande 2018Getty Images

3. Tennis - ATP Tokyo : Gasquet sur sa lancée ?

Richard Gasquet est en feu cette semaine à Tokyo. Après sa victoire sur Nick Kyrgios jeudi, le Français a dominé vendredi Kevin Anderson, tête de série numéro 2 et 9e joueur mondial. C'est sa première victoire contre un membre du top 10 depuis le mois de février. En demi-finale, le Biterrois affronte ce samedi à 9 heures Kei Nishikori, de retour dans le dernier carré chez lui pour la première fois depuis 2015.

Richard Gasquet à TokyoGetty Images

4. Football - Ligue 1 : choc inattendu, mais choc quand même

Lille et Saint-Etienne s'affrontent samedi au stade Pierre-Mauroy (17h) à l'occasion de la 9e journée de L1, pour un choc inattendu entre le deuxième et le quatrième. La rencontre sera aussi celle de deux des meilleures individualités de ce début de saison, Nicolas Pépé pour les Dogues, et Wahbi Khazri pour les Verts. Incertain en raison d'une douleur à la cuisse ressentie la semaine passée, ce dernier sera bien présent à Lille.