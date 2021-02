Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Le jeu a repris, le tirage au sort a livré son verdict

La journée a commencé par un soulagement à Melbourne : l'organisation a annoncé que tous les joueurs et accrédités testés pour le Covid-19, à la suite d'un cas positif dans un hôtel, ont été déclarés négatifs. Les six tournois de préparation au premier Grand Chelem de la saison ont pu reprendre et l'Open d'Australie débutera bien lundi.

On est donc entré dans le concret avec le tirage au sort des tableaux masculin et féminin. Novak Djokovic et Dominic Thiem se retrouvent dans la partie haute, donc potentiellement en demie face-à-face, et même chose pour Rafael Nadal et Daniil Medvedev dans la partie basse.

En 8e de finales, le n°1 mondial serbe rencontrerait théoriquement Milos Raonic et le n°2 espagnol, Fabio Fognini. Thiem serait face à Carreno Busta et Medvedev à Goffin.

Pour ce qui est du 1er tour, Chardy et Tsitsipas seront de suite dans le vif du sujet, opposés respectivement à Djokovic et Tsitsipas.

Rafael Nadal Crédit: Getty Images

Chez les dames : Ashleigh Barty et Sofia Kenin se retrouvent dans la partie haute, alors que les affiches ne manqueront pas dans la partie basse avec les présences par conséquent de Simona Halep et Naomi Osaka, mais aussi Serena Williams, Bianca Andreescu et Garbine Muguruza.



Les 8es théoriques donneraient : Barty - Martic, Bencic - Pliskova, Kenin - Konta et Azarenka - Svitolina pour la moitié haute, et Andreescu - Kvitova, Muguruza - Osaka, Sabalenka - S. Williams et Halep - Swiatek pour la moitié basse.

Du côté des Françaises, Chloé Paquet et Alizé Cornet débuteront contre des qualifiées, Kristina Mladenovic se mesurera à Maria Sakkari, et après un 1er tour contre Polona Hercog, Caroline Garcia défierait Naomi Osaka.

2. Tennis - ATP Cup : Double Suspense

L'Allemagne et la Serbie sont à égalité après les deux simples dans ce match et le double déterminera le premier du groupe A et donc l'adversaire de la Russie en demi-finale. Novak Djokovic a remporté le choc du jour contre Alexander Zverev au bout d'une partie conclue en trois sets, 6-7, 6-2, 7-5, alors que Jan-Lennard Struff a fait plier Dusan Lajovic, 3-6, 6-3, 6-4.

Dans le groupe B, l'Espagne, sans Rafael Nadal, encore resté au repos car ne s'estimant pas à 100%, et la Grèce sont aussi à égalité : Stefanos Tsitsipas a battu Roberto Bautista Agut 7-5, 7-5 tandis que Pablo Carreno Busta a pris le meilleur sur Michail Pervolarakis, 6-3, 6-4.

La France, déjà éliminée, jouera pour l'honneur contre l'Autriche, avec au programme Nicolas Mahut - Dennis Novak et Nicolas Paire - Dominic Thiem.

3. Basketball - NBA : James et Oubre Jr se mettent en évidence

Les Los Angeles Lakers ont dominé les Denver Nuggets (114-93) avec un très grand LeBron James (27 pts, 10 rbds et 10 pds) à la baguette. Les champions en titre continuent sur leur lancée après un début de saison très solide. Un peu plus tôt dans la soirée, les Golden State Warriors avaient fait exploser la défense des Dallas Mavericks (147-116) avec 40 points de Kelly Oubre Jr.

4. Football - Ligue des champions : Ça se complique pour Liverpool et Leipzig

Il n'y aura pas de rencontre entre Leipzig et Liverpool en 8e de finale aller de la C1 le 16 février car les autorités allemandes ont refusé la dérogation demandée par le club anglais d'accéder à son territoire. L'Allemagne a interdit la semaine dernière les vols en provenance de zones touchées par des mutations du coronavirus, à l'exception des citoyens allemands ou des personnes résidant en Allemagne.

Cette décision s'applique jusqu'au 17 février au minimum et Leipzig pourrait en faire les frais. EN effet, l'UEFA a donné jusqu'au 8 février au club allemand pour trouver une alternative, sans quoi il perdra d'office la rencontre sur le score de 3 à 0.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Chelsea est allé battre Tottenham (0-1), toujours privé de Harry Kane, en clôture de la 22e journée, grâce à un penalty de Jorginho (24e). Les Blues de Thomas Tuchel, qui viennent de prendre sept points sur neuf possibles, remontent du 8e au 6e rang.

Coupe d'Espagne : L'Athletic Bilbao a rejoint le Séville FC, Levante et le FC Barcelone en demi-finales en éliminant aux tirs au but le Betis Séville (1-1 après prolongation).

Ligue 1 : Canal+ diffusera les matches du Championnat à partir de la 25e journée, qui débutera le 12 février, et ce jusqu'à la fin de la saison. La filiale de Vivendi aurait payé 35 millions d'euros à la LFP pour racheter les rencontres de L1 et L2 que l'ancien détenteur des droits, Mediapro, n'est plus en mesure de diffuser.

Ski acrobatique : Et de quatre pour Perrine Laffont ! La Française est invaincue après sa quatrième victoire en autant d'épreuves de Coupe du monde, jeudi à Deer Valley, aux Etats-Unis d'Amérique. Chez les messieurs, Ben Cavet a fini 2e derrière le N.1 mondial, Mikaël Kingsbury.

Handball - Ligue des champions : Nantes s'est incliné à domicile (28-30) face aux Slovènes de Celje, en match en retard du groupe B. Cette défaite fragile la 6e place du "H", qualificative pour les barrages.

Cyclisme - Grands Tours : Il n'y aura pas 22 mais 23 équipes de huit coureurs sur le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Cette mesure de soutien au secteur en cette période économiquement très difficile règle le dilemme des invitations au Tour. Les trois équipes françaises de deuxième division candidates - Arkea-Samsic, BB Hôtels et Total Direct Energie - en seront.

Réglement : L'Union cycliste internationale a interdit les jets de bidon hors zones dédiées pendant les courses, à compter du 1er avril. Toute infraction sera plus durement sanctionnée qu'auparavant, et pourra aller jusqu'à la mise hors course.

Basketball - NBA : Kevin Durant (Brooklyn) et LeBron James (Lakers) sont en tête des votes des fans en vue du All-Star Game qui pourrait finalement avoir le 7 mars à Atlanta, si comme le prétend la rumeur la ligue et le syndicat des joueurs trouvent un accord. Avec respectivement 2.302.705 et 2.288.676, Durant et James devraient être les capitaines de l'équipe de la conférence Est et de celle de l'Ouest. Stephen Curry (Golden State) est 3e au classement, avec 2.113.178 voix.

La vidéo de rattrapage

Un chouchou de Guardiola déjà dans les bras du Barça ?

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen : Feuz et Clarey affûtés

Ce vendredi à 11h30, les descendeurs se jettent à l'assaut de la célèbre piste du "Kandahar", pas toujours appréciée en raison de ses bosses, avec l'idée d'emmagasiner de la confiance pour ce dernier round avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo.

Beat Feuz, qui sort d'un doublé à Kitzbühel, et l'incroyable Johan Clarey, deuxième sur la Streif à 40 ans, sont les des hommes en forme du moment. Mais attention à Max Franz : c'est lui qui a dominé la seule descente d'entraînement sur la piste allemande, jeudi.

2. Rugby - Top 14 : ASM - LOU, duel équilibré

Le Championnat de France en profite pour de mettre son calendrier à jour alors que démarre le Tournoi des 6 Nations ce week-end. Le premier des quatre matches en retard se joue ce soir (20h45) entre Clermont et Lyon. Respectivement 6e et 7e avec deux points d'écart, les deux équipes souffrent d'irrégularité et ont chacune perdu leur dernier match d'un point, à domicile.

