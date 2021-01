Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Leonard déterminant, Durant et les Nets battus, les Lakers solides

Kawhi Leonard a retrouvé des sensations. Débarrassé de sa protection faciale qui le gênait depuis plusieurs matches, le leader des Clippers a permis à la franchise de Los Angeles de venir à bout des Chicago Bulls (130-127) avec 35 points, 7 rebonds et 9 passes. Malgré ses 36 points (11 rebonds), Kevin Durant, lui, n'a rien pu faire pour empêcher la défaite de Brooklyn contre Oklahoma City (116-129). Portés par Anthony Davis (27 points, 4 rebonds et 1 passe), les Lakers l'ont emporté (102-120) face aux Rockets de James Harden, limité à 20 unités.

2. Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain fait le spectacle

Toulouse a pris sa revanche. Giflés par le Stade Français (48-14) au début du mois de novembre, les Rouge et Noir ont fait le show et l'ont emporté avec le bonus offensif (48-24) lors de la 14e journée. A Ernest-Wallon, les locaux ont inscrit sept essais, dont six dans le jeu, et se sont emparés de la première place provisoire du classement puisque le match de la Rochelle a été reporté. Le Stade Français reste cinquième.

Top 14 - Sofiane Guitoune (Toulouse) contre le Stade français Crédit: Midi Olympique

3. Football - Serie A : Victoire amère pour la Juventus

Soirée mi-figue mi-raisin pour la Juventus. Sans être franchement convaincante dans le jeu, en supériorité numérique durant plus d'une demi-heure, la Vieille Dame a évité le piège tendu par Sassuolo dimanche (3-1) lors de la 17e journée. Danilo, Aaron Ramsey et Cristiano Ronaldo ont marqué. Problème, le club turinois a aussi perdu Paulo Dybala et Weston McKennie sur blessure. Les hommes d'Andrea Pirlo sont 4es, à sept points de l'AC Milan mais avec un match de retard.

On a aussi retenu pour vous

Handball - Mondial 2021 : Sans surprise, les vingt joueurs ayant effectué la préparation à Créteil ont été retenus par le sélectionneur de l'équipe de France, Guillaume Gille, pour disputer la compétition, à partir de mercredi.

Cyclisme sur piste - JO 2020 : Invité de Stade 2, le nonuple champion du monde Grégory Baugé a annoncé qu'il prenait sa retraite.

Ski alpin - Saison 2020/2021 : Victime d'une chute à l'entraînement, jeudi dernier, Mauro Caviezel souffre d'une lésion ligamentaire au genou gauche. Sa fédération a assuré qu'il ferait tout pour skier à nouveau cette saison.

Football - Eredivisie : L'Ajax Amsterdam, leader du championnat, et le PSV Eindhoven, son dauphin, se sont quittés sur un match nul (2-2). Les deux équipes sont séparées d'un point au classement.

NFL - Playoffs : Les Browns de Cleveland ont battu les Steelers de Pittsburgh (37-48) pour rejoindre le champion en titre Kansas City en tour de division.

Le tweet "15 ans que ça dure"

Dimanche, Cristiano Ronaldo a marqué son 15e but en championnat. Total qu'il a toujours atteint… ces 15 dernières saisons.

La vidéo de rattrapage

Au micro de notre consultant Gauthier de Tessières, Alexis Pinturault est revenu sur son week-end fantastique à Adelboden où il a remporté deux slaloms géants coup sur coup, dans l'un des plus grands lieux de la discipline.

Pinturault savoure sa belle moisson à Adel : "Briller sur cette piste était magnifique"

Le podcast du jour

Platini-Zidane, Zidane-Platini. Il y a ceux qui ne jurent que par "Zizou", la Coupe du monde 98, l’Euro 2000 ou encore la reprise de volée magique en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Et puis, il y a les inconditionnels de "Platoche", le meneur des Bleus et de la Juve, celui qui a mené la France a son premier trophée international un soir de juin 1984, le triple Ballon d’Or… Mais lequel est le plus grand ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Mercato : Lundi, ça pourrait s'agiter

Moussa Dembélé bientôt à l'Atlético, Pol Lirola attendu à Marseille… Ce lundi, le marché des transferts pourrait bien s'agiter. Toutes les infos du jour seront bien évidemment à retrouver sur Eurosport.fr.

2. Tennis - ATP Antalya : Chardy pour une demie

Jeremy Chardy va-t-il poursuivre sa route ? Après avoir sorti Fabio Fognini au bout d'un match de costauds à Antalya (7-6, 6-7, 7-6), le Français affronte Jan-Lennard Struff pour une place en demi-finale.

3. Football - Ligue 2 : Jour de retrouvailles

Caen - Toulouse, c'est l'une des très belles affiches de Ligue 2. C'est aussi un match particulier pour Patrice Garande, coach du Téfécé, et Pascal Dupraz, entraîneur du Stade Malherbe. Ce lundi soir, dans le cadre de la 19e journée, les deux techniciens vont affronter l'équipe qu'ils avaient dirigé en L1. Coup d'envoi à 20h45.

