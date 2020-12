"La personne la plus décisive sur le terrain ? Le VAR !"

Selon les informations de L'Equipe, l'Open d'Australie, qui pourrait cependant toujours être annulé, devrait se dérouler du 8 au 22 février 2021. Un plan minutieux aurait également été élaboré pour faire face au Covid-19. Les joueurs auraient notamment pour obligation d'arriver entre le 15 et le 17 janvier afin de respecter une quarantaine qui durerait jusqu'au 31 janvier. Durant cette période d'isolement, aucun joueur ne pourra passer plus de cinq heures hors de sa chambre d'hôtel.

Les récentes améliorations pour la sécurité des pilotes et notamment le halo ont grandement contribué à sauver la vie de Romain Grosjean à Bahreïn. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui peut encore être amélioré pour satisfaire la sécurité des pilotes. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta font le point.