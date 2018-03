Championnats du monde - Record du monde et 3e sacre : Papadakis et Cizeron ont rebondi avec brio

Ils ne pourront pas effacer la frustration des Jeux Olympiques. Pas si vite en tout cas. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont cependant tourné la page de la plus belle des manières. Ce samedi, les vice-champions olympiques ont décroché le titre aux Championnats du monde. Leur troisième après ceux de 2015 et 2016. Et en signant les records du monde du programme court mais aussi du libre ! Ce week-end milanais ne pouvait clairement pas mieux se dérouler pour les Tricolores.

Deuxièmes l'année dernière derrière les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir - champions olympiques et du monde en titre qui n'étaient pas en Italie et n'ont toujours pas officialisé leur retraite -, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont vite remis les pendules à l'heure. En coupant le souffle du public mais surtout du jury en Italie, qui a salué leur virtuosité. Avec un total de 207.20 points - le meilleur score jamais atteint -, ils devancent nettement les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (196.64), qui s'entraînent à leurs côtés à Montréal, et les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (192.35).

Vidéo - Papadakis et Cizeron ont encore régalé : leur programme libre en vidéo 04:50

"Prouver tout le temps"

Dès vendredi, les quadruples champions d'Europe en titre ont annoncé la couleur. Très attendus, ils ont signé un nouveau record du monde de la danse courte pour mettre derrière eux la mésaventure vestimentaire de Pyeongchang. Et ce samedi, ils ont assuré le coup avec brio lors du programme libre pour conserver leur première place, qui n'a jamais fait de doute. Ils ont tout simplement établi un nouveau record du monde du programme court !

Avec un programme parfait, fluide et aérien, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, visiblement libérés de la pression, ont affiché leur supériorité sur la glace milanaise. En l'absence de Tessa Virtue et Scott Moir, personne n'a pu leur contester ce nouveau sacre mondial. "C’est toujours un but de prouver tout le temps", s’est réjoui Guillaume Cizeron.