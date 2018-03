Gabriella Papadakis : "Après ce qu'il s'est passé aux Jeux, j'ai rajouté des sécurités à ma robe"

Ils représentent le présent et le futur du patinage français. Une nouvelle fois exceptionnel, le duo Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron a frappé fort ce vendredi lors du programme court à Milan. En tête avec 83,73 points, ils en ont même profité pour déposséder du record du monde les champions olympiques en titre, Tessa Virtue et Scott Moir, absents en Italie. Désormais, après 2015 et 2016, un troisième titre mondial tend les bras aux Tricolores.

"On est vraiment heureux de notre performance", explique Gabriella Papadakis à l'AFP. "Bien sûr, on savait qu'on était les grands favoris. Ce n'était pas facile de retrouver de l'énergie après les JO, c'est tellement éprouvant et c'était vraiment le but de la saison, donc quand ça retombe, on a envie de passer à autre chose, et retravailler les mêmes programmes, les mêmes chorégraphies, c'est un peu difficile. Mais on a quand même réussi à trouver l'énergie et on est vraiment content d'avoir assuré aujourd'hui (vendredi)", confie-t-elle, avant de revenir sur l'épisode malheureux de sa robe aux Jeux Olympiques.

Vidéo - Le programme parfait de Papadakis et Cizeron sur Ed Sheeran 02:39

"Après ce qu'il s'est passé aux Jeux, de retour à Montréal, je suis allée rajouter des sécurités. On a travaillé sur quelques éléments pour s'assurer que la robe ne pouvait pas lâcher ou s'ouvrir d'une quelconque façon. On fait toujours attention, mais là, on a fait encore plus attention que d'habitude. Et ça ne s'est pas décroché !", s'exclame Papadakis." C'est vrai qu'après le mouvement qui m'avait détaché la robe aux Jeux, je me suis dit : 'Ouf, c'est bon, la robe est encore là !'. J'ai eu une petite demi-seconde de pensée pour ça"

" On a eu beaucoup de plaisir à patiner aujourd'hui "

De son côté, Guillaume Cizeron est aussi aux anges. "On est très content, on a fait un beau programme", explique le Français. "On a eu beaucoup de plaisir à patiner aujourd'hui (vendredi), on s'est senti vraiment porté par le public, ça fait du bien après une saison aussi longue et exigeante", poursuit-il, avant de justifier le choix de la musique "Shape of you" d'Ed Sheran.

"On n'a pas nécessairement l'énergie qu'on a en début d'année, donc on a besoin de ce petit coup de pouce du public pour cette dernière compétition. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette musique, tout le monde connaît ces chansons et peut se les approprier", précise Cizeron. Et concernant l'absence de Tessa Virtue et Scott Moir, il confie que cela "enlève un poids" et que "c'est moins stressant".