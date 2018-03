Premier titre pour Kaetlyn Osmond, Alina Zagitova s'effondre

Le premier hiver en seniors de la Russe Alina Zagitova, fraîchement sacrée championne olympique, avait jusque-là des allures de conte de fées. Il s'est conclu sur une brutale désillusion avec une cinquième place mondiale et trois chutes, vendredi à Milan (Italie), où la Canadienne Kaetlyn Osmond a été sacrée.

Subitement, la machine s'est enrayée. Certes, Zagitova ne s'était classée "que" deuxième du programme court mercredi, derrière l'Italienne Carolina Kostner, finalement quatrième. Mais on s'attendait à ce que la championne olympique en titre, deuxième patineuse la plus jeune de l'histoire à obtenir cette récompense, à quinze ans seulement, remette les pendules à l'heure, forte de l'implacable maîtrise technique qui lui a permis de s'imposer chez les seniors en un claquement de doigts. Las, sur la glace milanaise, l'adolescente est tombée une fois, puis deux, puis trois, laissant filer tous ses espoirs d'or et même de podium.

C'est finalement la Canadienne Kaetlyn Osmond, médaillée d'argent mondiale il y a un an et récente médaillée de bronze olympique, qui, à 22 ans, est sacrée pour la première fois. Deux Japonaises, Wakaba Higuchi et Satoko Miyahara, l'accompagnent sur le podium. "Ca ne m'a pas traversé l'esprit jusqu'à ce que ça arrive vraiment ! Monter sur le podium était mon objectif ultime, mais je n'avais jamais imaginé que je pouvais devenir championne du monde", a commenté Osmond.

" Jamais aussi mal patiné "

Seulement cinquième, Zagitova encaisse elle son premier revers en seniors. Et son premier hiver dans la cour des grandes, jusque-là rêvé (titrée en finale du Grand Prix, aux Championnats d'Europe et aux JO 2018), se conclut sur une cruelle désillusion. Au point que la jeune Russe, qui fêtera ses seize ans dans trois mois, n'a pu retenir ses larmes sur la glace et s'est ensuite réfugiée dans les bras de son entraîneur Eteri Tutberidze, avant d'éviter la presse. Dans son entourage, on ne s'expliquait pas cette brutale déroute. "Nous-mêmes, entraîneurs, ne comprenons pas ce qui s'est passé. Elle n'a jamais aussi mal patiné, a asséné le chorégraphe Daniil Gleikhengauz. Nous allons analyser ça et continuer à travailler."