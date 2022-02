"très troublé" par la prestation de la patineuse de 15 ans, La tension entourant Kamila Valieva n'est toujours pas retombée. Alors que son contrôle antidopage positif avant les Jeux avait fait grand bruit dès le début de la quinzaine, c'est désormais la charge émotionnelle imposée à l'athlète russe qui fait débat. Jeudi, Thomas Bach s'était ditpar la prestation de la patineuse de 15 ans, qui avait fini par craquer sous la pression lors du programme libre au point de manquer le podium.

Alban Préaubert revient sur la prestation de Valieva : "Elle n'a pas su résister à la pression"

Thomas Bach avait en effet vivement critiqué le discours de Tutberidze après le programme libre de Valieva. "C'était glacial, au lieu d'essayer de l'aider et de la réconforter, avait-il déploré. On sentait la distance et en interprétant son langage corporel (de son entraîneure, ndlr) c'était dédaigneux. Comment peut-on être si froid avec son athlète ? Cela ne me donne pas confiance dans son entourage. Indépendamment de ce qui a pu se passer, ou va se passer dans le futur, comment (est-il possible de) traiter une athlète mineure de 15 ans comme cela ?".

Ejectée du podium, Valieva a fondu en larmes

baissé les bras" et "cessé de se battre". Juste après avoir découvert sa note, Valieva avait elle fondu en larmes alors qu'elle avait tenté de retenir ses émotions sur la patinoire, malgré plusieurs chutes durant son programme. Peut-être l'image la plus forte de ces Jeux Olympiques. Selon des propos rapportés par l'AFP , l'entraîneure avait en effet reproché à son athlète d'avoir "" et "". Juste après avoir découvert sa note, Valieva avait elle fondu en larmes alors qu'elle avait tenté de retenir ses émotions sur la patinoire, malgré plusieurs chutes durant son programme. Peut-être l'image la plus forte de ces Jeux Olympiques.

