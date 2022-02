Quoi qu'il arrive jeudi durant le programme libre, quoi qu'il advienne ailleurs, Kamila Valieva, mineure de 15 ans, restera l'un des personnages majeurs de ces Jeux de Pékin. Parce que sacrée championne olympique par équipe et en tête de l'épreuve individuelle après le programme libre, la jeune Russe est en sursis après son contrôle positif à la trimétazidine du 25 décembre dernier.

Jusqu'ici, Valieva résiste plus que bien à la pression, alors que les révélations s'accumulent. Mardi, on apprenait qu'elle avait basé sa défense sur une possible contamination accidentelle, liée à l’ingestion d’un médicament de son grand-père. Mercredi, le New York Times révélait que l'adolescente russe avait deux autres substances dans son organisme : de l'hypoxène et de la L-Carnitine. Celles-ci ne sont pas interdites et peuvent être utilisées pour traiter des problèmes cardiaques. Selon sa mère, Kamila Valieva souffrirait d'arythmie.