Marie Oteiza et Élodie Clouvel ont connu une première journée délicate, jeudi dans l'épreuve de pentathlon moderne des Jeux olympiques de Tokyo, et pointent respectivement aux 13e et 24e place après l'escrime.

Oteiza a remporté 19 de ses 35 duels et totalise 214 points, à 60 points de la leader, l'Allemande Annika Schleu. Clouvel, vice-championne olympique 2016 et vice-championne du monde 2021, est encore plus loin avec 196 points (16 v-19 d).

Rio 2016 De médaillée d'argent à James Bond Girl : revivez le Facebook Live d'Elodie Clouvel 25/08/2016 À 12:25

Valentin Belaud et Valentin Prades qui font eux aussi figures de prétendants au podium, doivent disputer leur épreuve d'escrime jeudi, à partir de 16h30 locales (09h30 françaises).

Les quatre autres épreuves du pentathlon, Dames et Messieurs, sont programmées vendredi avec la natation, le saut d'obstacles et, pour finir, l'épreuve combinée course/tir.

La France a décroché trois médailles dans la discipline (1 argent, 2 bronze), mais n'a jamais remporté le titre olympique en pentathlon moderne, au programme des JO depuis 1912.

Rio 2016 Nouvelle quatrième place pour la France, Prades termine au pied du podium 20/08/2016 À 21:35