Alors que le Main Event des WSOP est lancé et que de nombreux Français sont en lice, il est déjà temps de dresser un premier bilan de cette édition 2022. Un gros contingent de tricolores a pris part à ce festival qui se déroulait pour la première fois dans deux casinos du Strip : le Bally’s et le Paris. Ce fut un nouveau défi pour les organisateurs, parmi lesquels on retrouve le Français Grégory Chochon.

Léo Soma : la Success Story

Du côté des résultats, c’est Léo Soma qui a créé la sensation et s’adjugeant, le 10 juin dernier, le tournoi 6 max pour 456.889$ de gains. 2.393 joueurs étaient sur la ligne de départ et le Français s’est imposé. Le joueur de la Team NutsR était jusqu’à présent quasiment inconnu sur le circuit. Cette belle histoire fera d’ailleurs l’objet d’un documentaire réalisé par Loïc Xans à la rentrée.

Un autre Français s’est distingué, c’est Jonathan Pastore. Il a apporté à la France un second bracelet WSOP sur l’édition 2022, le 34e de l’histoire. Le joueur a empoché un gain de 771.765$ après avoir gagné un tournoi à 5 000 dollars l’entrée. 928 joueurs étaient en lice sur ce tournoi. Plusieurs Français se sont hissés en table finale sur des tournois. Ce fut le cas de Jordan Pelon, Guillaume Soumier, Daniel Tordjman ou Philippe Pelluault.

Avec déjà deux bracelets et de nombreux deepruns, le bilan des français est une réussite. Nombreuses ont été les années où nos compatriotes sont revenus bredouilles, preuve de la difficulté de remporter un bracelet, faisant de ce cru 2022 une très bonne année. Et ce c’est n’est pas encore terminé ! Ils restent de nombreux tournois où nos « frenchies » peuvent encore tirer le gros lot, dont le Main Event !

Un succès de plus pour Sonny Franco

Parmi les tricolores qui ont pris la lumière à Las Vegas, Sonny Franco figure en bonne place. Le résident marocain s’est adjugé un tournoi au Wynn, un casino réputé de Las Vegas. Il empoche 50.000 $ pour ce succès. Un nouveau titre dans sa formidable carrière, le dernier en date étant sa superbe victoire sur le Main Event du WPTDeepstacks Paris 2020, organisé au Palais des Congrès de Paris par le Club Pierre Charron. Michel Leibgorin, joueur bien connu du circuit live FR a remporté un tournoi au Wynn pour 135.000$. Cela constitue le deuxième plus gros gain de sa carrière.

Dans les jours qui viennent, le festival va prendre fin et on regardera de près le parcours des Français sur le Main Event. L’an dernier, c’est l’Allemand Koray Aldemir qui l’avait emporté. A noter que Doyle Brunson, la légende du poker ne prendra finalement pas part au tournoi principal des WSOP. On espère l’y voir l’an prochain.

