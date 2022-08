Avec ses deux casinos, son climat agréable et son patrimoine très riche, Marrakech dispose de nombreux atouts pour attirer les joueurs. Après une période durant laquelle le poker était en pause pour cause de Covid, il a repris ses droits. Les tournois réguliers font le plein et des festivals d’ampleur sont programmés.

Le Marrakech Poker Open en septembre

Ad

Ainsi, du 2 au 11 septembre 2022, le Casino Es Saadi de Marrakech accueillera le Marrakech Poker Open . Le temps fort du festival sera le Main Event à 1.300€ du 8 au 11 septembre. Les joueurs hautes limites pourront s’affronter sur un tournoi High Roller à 2.000€ de Buy-in. Parmi les Side Events, il y aura, entre autres, l’Opener à 400€ et le Monster Stack à 600€.

Poker WSOP 2022 : les Français brillent à Las Vegas 08/07/2022 À 14:00

Le Casino Es Saadi Crédit: Eurosport

« Le Staff du casino Es Saadi a déjà organisé plusieurs festivals comme des étapes du WPT National, le Sismix ou les WSOP Circuit. Ce Marrakech Poker Open est le 53e festival de poker organisé sur place », explique un joueur habitué des tables de poker de Marrakech. C’est dire si le staff est rodé. Les équipes de croupiers et de floors possèdent une vraie expertise en matière de poker.

Les WSOP Circuit en janvier 2023

D’ailleurs, plusieurs joueurs français ont décidé de s’installer sur place. A l’image de Sonny Franco, un des tricolores parmi les plus performants en tournoi en ce moment. Le casino Es Saadi organisera d'autres tournois très alléchants. Les WSOP ont annoncé que le resort accueillera à nouveau les WSOP Circuit, du 14 au 22 janvier 2023. Un rendez-vous qui attire de nombreux passionnés.

Poker Tom Dwan signe deux victoires sur les Triton Poker Series 31/05/2022 À 15:00