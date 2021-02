Une table finale très relevée



Dan Smith qui vit à Las Vegas s’est imposé et signe une nouvelle victoire qui vient gonfler un palmarès déjà conséquent. Il empoche 136.000 $ de gains. Il occupe aujourd’hui la 5ème place de la All Time Money List, avec plus de 36 millions de dollars de gains en tournoi live. La table finale était vraiment très relevée. Pour preuve, c’est Alex Foxen, le mari de Kristen Bicknell a pris une belle deuxième place pour 88.400$ de gains. Ces deux joueurs forment le couple le plus glamour du circuit. Ils cumulent des millions de dollars de gains. C’est Ali Imsirovic qui complète le podium. L’homme est habitué à disputer des évènements sur de hautes limites. Récemment, sur les réseaux sociaux Ali Imsirovic a posté une photo sur laquelle on peut le voir jouer une session de Cash Game avec 800.000$ sur la table.