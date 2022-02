Avec ses plages de rêve, ses hôtels de standing, l’Ile Maurice est connue pour être une destination très prisée des touristes du monde entier. L’île est aussi, depuis plusieurs années, un spot apprécié des joueurs de poker.

« A l’Ile Maurice, il n’y a pas de joueurs professionnels. Le Field des tournois du casino Ti Vegas est composé de passionnés et de joueurs récréatifs. Beaucoup de joueurs joueurs réunionnais, Sud-Africains et quelques européens font régulièrement le déplacement », explique Sébastien, un joueur réunionnais fidèle des tournois de poker de l’île. Le poker dans l’Ocean indien a ses figures de proue comme les Réunionnais Jean-René Fontaine et Alberto Ah-Line qui ont signé des performances dans les plus grands festivals de poker internationaux.

Un festival de poker en mars 2022

Du 12 au 22 mars 2022, le Ti Vegas de Grand Baie, à l’Ile Maurice propose un festival de poker : les African Series of poker . Des tournois aux Buy-in variés sont prévus avec un main event à 850€. De multiples tournois annexes seront au programme avec un Omaha à 250€, un Heads-up au même buy-in. Il y aura aussi un ASOP 500 sur 3 jours. Les équipes du casino sont expérimentées. 2 WPT National, 4 DeepStack Open et 1 Asian Poker Tour y ont déjà été organisés.

Au casino Ti Vegas de Grand Baie Crédit: Eurosport

A noter que les joueurs mauriciens jouent au poker en ligne sur les sites du .com, se réunissent pour des Home Games ou au Casino Ti Vegas de Grand Baie dans une ambiance bon enfant.

