La belle année 2018 de Romain Lewis

A 23 ans, Romain Lewis a déjà une solide expérience en Live. Son parcours a été fulgurant ! Le joueur franco-britanique, qui a passé plus de dix en Angleterre, est un passionné de poker. Pour lui, tout a débuté par un cadeau. « Mes parents m’ont offert une mallette de poker alors que je devais avoir 10 ans, se souvient-il. Au départ c’était vraiment comme un jeu de société. Je jouais avec eux, mes cousins ou mes grands-parents. »

Romain Lewis joue activement depuis 2014. Il a fait ses gammes au sein de la structure PokerSphère à Bordeaux. Il a ensuite commencé à jouer au Casino de Gujan-Mestras et a commencé à réaliser des performances. Il a ensuite pris la décision d’arrêter ses études pour se consacrer entièrement au poker. Malgré son jeune âge, le garçon a la tête sur les épaules.

En 4 ans, il a réussi à cumuler plus de 1,5 millions de gains en Live. A Las Vegas, il a joué pendant 40 jours durant les WSOP, le festival de poker le plus prestigieux au monde. Romain Lewis a signé 9 places payées et empoché plus de 860 000 $ de gains, grâce à 2 deuxièmes places, sur un 1 500 $ (194 000 $) ensuite, sur un 3 000 $ en Pot-Limit Omaha (293 000 $) et une 3e place sur le 6-max Championship à 10 000 $, pour 325 000 $. Il n’a malheureusement pas décroché de bracelet. Durant ce mois-là, le joueur était très concentré mais pas stressé. Il était totalement libéré mentalement.

Quel est le secret de cette réussite ? Beaucoup de travail. Depuis juin 2017, il est sponsorisé par la room de poker Winamax. Il bénéficie d’un accompagnement idéal pour progresser. Au sein de cette Team, on trouve le gratin des joueurs de la planète comme Davidi Kitai, Sylvain Loosli, Mustapha Kanit, Adrian Mateos Diaz ou Leo Margets. Cette équipe est managée par le Coach Stéphane Matheu qui assure une préparation physique et mentale optimale pour tous les joueurs de l’équipe. Du coaching sportif est assuré avec de la musculation et du tennis. Un coach mental réalise aussi des séances avec les joueurs. Parmi les joueurs qu’il respecte le plus sur le circuit mondial, il cite facilement Stephen Chidwick. Il est impressionné par le bagage technique et la maitrise de ce joueur.

Côté technique, il y a aussi de nombreux échanges sur les mains qui sont jouées par les joueurs durant les tournois. Romain Lewis a ainsi accumulé un gros bagage technique ces derniers mois. En décembre dernier, le joueur a fait la Une du magazine spécialisé LivePoker. Un vrai signe de reconnaissance. Dans le mensuel, il expliquait que les joueurs avaient l’occasion de se réunir une fois par an, pendant 4 ou 5 jours lors de séminaires. Le joueur cherche à exploiter ses qualités mentales et physiques et techniques pour devenir toujours meilleur.