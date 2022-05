Le 23 mai dernier, sur les Triton Series Madrid, Tom Dwan s’est adjugé le Pot Limit Omaha. Le joueur s'impose après un Heads-up contre Jeremy Ausmus. C’est dur à croire mais ce fut sa première victoire en tournoi live, alors que l’Américain est une vraie légende du poker.

Expert en cash-game, Dwan empoche 290.000€ pour cette première victoire. Le tournoi a réuni 34 joueurs et le vainqueur a capté la plus grande part d'un prizepool de 850.000€. Dwan a sorti Elton Tsang (6e), Patrik Antonius (4e) et Tom-Aksel Bedell (3e) alors qu'Ausmus s’est occupé de Filip Lovric (5e) pour atteindre le head's up. Sur ce genre de tournoi, on retrouve le gratin du poker high stakes.

600.000€ de gains engrangés dans la semaine !

Quelques jours plus tard, Tom Dwan a récidivé. Toujours à Madrid, "Durrrr" s’est adjugé le dernier tournoi du festival, un Short Deck Turbo à 30.000€ de buy-in qui a réuni 33 entrants ! Tom Dwan reste l’un des joueurs les plus expérimentés du circuit. Il continue de travailler régulièrement son jeu aux tables de poker en ligne. Il a aussi suivi une formation hypnose pour maîtriser ses émotions. Il faut rappeler que la lecture des tells est l’un des moyens pour obtenir des informations sur ses adversaires.

Co-fondateur du festival, Paul Phua a fait la bulle, éjecté par Elton Tsang. Richard Yong a terminé 5e. Ivon Leow a signé sa première place payée de la série à l'occasion de cet ultime tournoi, obtenant 148 500€. Tom Dwan a conclu contre un joueur qu'il a beaucoup joué en cash-game : Elton Tsang. Dwan encaisse 336.000€ sur ce tournoi. En une semaine, il a empoché 626.000€. Au total Tom Dwan cumule 5,9 millions de dollars de gains en tournoi live.

La variance joue à plein au poker puisque que l’on peut passer des mois, voire des années à obtenir des résultats en tournoi. Il y a fort à parier que Tom Dwan se rende à Las Vegas à l’occasion des World Series of poker, le festival de poker le plus prestigieux au monde. Plus de 80 tournois sont au programme. Les meilleurs joueurs de la planète devraient faire le déplacement. Le contingent de Français est toujours assez important.

