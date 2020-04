Poker : de nombreux festivals online programmés

Depuis le milieu du mois de mars, les casinos et clubs de jeux ont fermé leurs portes suite aux décisions gouvernementales de mettre en place un confinement strict. Dès lors, de nombreux amateurs de poker ont trouvé refuge sur les différents sites de poker online pour s’adonner à leur passion. De nombreux joueurs ont ouvert récemment des comptes sur les différentes plateformes. A partir de ce dimanche 5 avril deux beaux festivals sont au menu. Les joueurs récréatifs devraient être nombreux aux tables.

Commençons d’abord par les Winamax Series qui proposent onze journées de festival. Du 5 au 16 avril, 195 tournois sont prévus. Les droits d’entrées des tournois s’adressent à tous les types de joueurs : des récréatifs jusqu’au professionnels. Les Buy-in vont de 5€ à 1 000€. La garantie globale des différents tournois est de 15 millions d’euros. Vu l’affluence de ces dernières semaines, elle devrait être dépassée. Parmi les tournois proposés, il y a le 3 Million Event au droit d’entrée de 125€ et le Million Event au Buy-in de 15€. Autre tournoi phare le Colossus et le High Five. Au programme aussi les évenements Monster Stacks, Marathon, les Monster Stacks. La plupart des joueurs du Team Pro Winamax comme Davidi Kitai, Pierre Calamusa, Gaëlle Baumann, Romain Lewis ou Guillaume Diaz devraient jouer ces différents tournois.

Sur les sites Partypoker et PMU Poker, un beau festival est aussi programmé du 5 au 20 avril. Le World Poker Tour une série de 2 semaines de tournois online avec une garantie totale de 2.800.000€. Un festival WPT DeepStacks Online Series propose des tournois avec des droits d’entrée qui s’échelonnent de 2€ à 2000€. Pas moins de 47 événements sont programmés pour toutes les bourses. L’ambassadeur de la room PartyPoker, le Français ElkY a précisé avoir hâte de disputer ces tournois. Ces tournois s’adressent à un public très large. Alors que le poker online bat son plein, les sites de casino en ligne font aussi recette. En Europe, l’affluence sur les sites de Black Jack ou de roulette est forte. Pour plus de détails, vous pouvez voir là. Pour le moment les jeux en ligne profite vraiment de ce confinement.