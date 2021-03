Johan Guilbert, alias Yoh Viral, a récemment posté une photo sur les réseaux sociaux qui date de janvier 2011. On y découvre, le jeune homme pas très à l’aise, casque de walkman autour du cou, qui célèbre sa première victoire dans un tournoi Live. C’était à l’Aviation Club de France, mythique cercle de jeu parisien. A ce moment-là, le jeune joueur est totalement inconnu et fait ses premiers pas dans l’univers du poker. En une décennie, Yoh Viral a fait du chemin et a su devenir incontournable.

Sur Youtube, il compte plus 130.000 abonnés et plus de 65.000 fans sur Twitch. Ces chaînes sont très regardées en France. Les joueurs aiment suivre ses reports lors de tournois Live aux quatre coins de la planète. Sur les réseaux sociaux, entre 20.000 et 30.000 personnes suivent ses aventures quotidiennement, sans compter les vues sur sa chaîne Youtube. Les sessions du dimanche de Yoh Viral sont très suivies. Il existe un vrai engouement autour de ce joueur qui ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté poker. Sa forte exposition ne plait pas à tout le monde mais le joueur a su se construire une carapace.

Yoh Viral est impatient de pouvoir à nouveau jouer en Live et attend que la situation sanitaire lui permette de voyager comme il avait l’habitude de le faire. Par ailleurs, il prépare, depuis plusieurs mois, différents projets. Le 1er mars, il a lancé la deuxième version de son programme de coaching très complet qui s’appelle PokerPro. « La grande nouveauté est que nous allons proposer un solver pour les joueurs puissent analyser leurs ranges préflop. Il y a beaucoup d’erreurs qui coûtent chères. Cet outil ne sera utilisé que lors de reviews, dans un but éducatif et pédagogique », explique Yoh Viral. « 90% des éliminations en tournois et de la perte d'un pot important en cash game viennent d'une erreur pré-flop ».



L’autre nouveauté pour le coach est le lancement d’une nouvelle saison de stages en immersion à Malte d’une durée d’une semaine, qui se dérouleront en juillet et août 2021. La particularité est que ces stages seront filmés par une équipe de cameramen. Les 50 premières personnes qui auront souscrit au programme PokerPro 2 pourront suivre ces sessions de Coaching. Ce nouveau programme vise à accompagner les joueurs qui souhaiteraient passer pro en abordant tous les sujets liés à ce mode de vie.



Dans les mois à venir, Yoh Viral garde de grosses ambitions sur les plus gros festivals live et en particulier les World Series of Poker 2021 dont les dates n’ont pas été divulguées. Il espère bien ramener un bracelet qu’il a manqué d’un cheveu en 2019.