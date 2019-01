Auto : Nasser Al-Attiyah vainqueur de la première étape du Dakar 2019

Le Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté lundi la première étape du Dakar 2019 entre Lima et Pisco et s'adjuge du même coup la première place du classement général. Al-Attiyah, déjà sacré deux fois sur le célèbre rallye-raid, devance les deux Mini de l'Espagnol Carlos Sainz à 1'59" et celle du Polonais Jakub Przygonski une seconde plus loin. Le Français Stéphane Peterhansel (Mini) termine 7e à 2'57" tandis que Sébastien Loeb (Peugeot) est 13e à 6'07".

Mardi, le Dakar 2019 s'élance vers San Juan de Marcona pour une étape de 553 km, dont 342 de spéciale.