La déception est à la hauteur de l'attente. Tenante du titre olympique en ski de bosses, Perrine Laffont a failli à la mission qui était la sienne, à savoir réussir un fabuleux doublé. Pire, moins bonne sur son dernier run de finale que sur ses deux premiers, la Française de 23 ans a aussi raté le podium, terminant à une très frustrante 4e place - la même que Benjamin Cavet samedi - avec 77,36 points. Le titre est revenu à l'Australienne Jakara Anthony (83,09) qui a tenu son rang après sa première place en qualification. La supersonique américaine, Jaelin Kauf (80,28) termine deuxième alors qu'Anastasiia Smirnova complète le podium (77,72).

Ad

Pékin 2022 Cabrol : "Il y a eu des larmes à l’entraînement… Je suis contente de ce résultat" IL Y A UNE HEURE

On a longtemps caressé l'espoir que Perrine Laffont, du haut d'un palmarès déjà garni (un titre olympique, trois de championnes du monde), serait capable de hausser son niveau au meilleur moment, à savoir en super finale, quand les concurrentes n'étaient plus que six pour un titre et trois places sur le podium. Ce fut finalement tout l'inverse et cette finale, l'Ariégeoise l'a traversée en déclinant de bout en bout. Son meilleur passage, Laffont l'a finalement réussi sur le premier des trois. Au moment où ça comptait le moins.

Jamais la Française n'a semblé assez solide pour contester la supériorité de Jakara Anthony, mais le podium était indéniablement à sa portée. D'ailleurs son score de 79,86 réalisé lors du premier run lui aurait largement permis de remporter une belle médaille de bronze, puisqu'Anastasiia Smirnova a réussir à se faire une place sur le podium avec 77,72. Cruel pour Laffont, qui échoue à moins de quatre dixièmes de la boîte. De 79,86 lors du premier run, la tenante du titre est tombée à 77,62 lors du deuxième puis à 77,36 pour finir. Insuffisant pour réaliser son rêve de doublé.

Pékin 2022 Laffont se hisse en super finale : son 2e run en vidéo IL Y A UNE HEURE