Pour être honnête, sauf catastrophe, il n'y avait pas grand-chose à craindre pour Perrine Laffont dans ces qualifications. Deuxième de la Coupe du monde, vainqueur de deux courses cette saison et surtout tenante du titre olympique sur les Bosses, la Française avait le talent nécessaire pour entrer dans les dix finalistes. De catastrophe il n'y a pas eu, et c'est même tout en contrôle que Laffont a pris la deuxième place pour se qualifier pour la finale (dimanche à partir de 12h30).

Avec son 81,11, Laffont n'a donc été devancée que par une seule adversaire mais pas n'importe laquelle : Jakara Anthony. L'Australienne, troisième de la Coupe du monde et ciblée par Ludovic Didier, l'entraîneur des Français, comme faisant partie du trio de favorites (avec Laffont et Kawamura), a impressionné avec un score de 83,75. Pas de panique cependant pour Perrine Laffont qui a semblé plus en contrôle. Anthony l'a devancée sur les sauts et la technique de ski.

Cabrol devra en passer par la deuxième qualification

La troisième favorite, la Japonaise Anri Kawamura, a elle semblé, un peu, à la peine. "Seulement" cinquième avec 76,36, elle verra bien la finale mais elle a affirmé en zone mixte qu'elle se sentait fatiguée. L'autre Française, Camille Cabrol n'a pas réussi d'exploit. Avec 62,97, elle a pris la 20e place de ces qualifications. Pour elle, il y aura une nouvelle chance dimanche matin (11h). Pour la Kazakhstanaise Yuliya Galysheva aussi, l'outsider pour le podium n'a pas pris part à la session de ce jeudi. Ce sera juste avant la grande finale qui pourrait couronner Perrine Laffont pour la deuxième fois de suite.

