Les Suisses sont prophètes en leur pays. A Adelboden, la première manche a été marquée par une forte domination des Helvètes, qui ont placés quatre skieurs dans le top 5. Et c'est une nouvelle fois Daniel Yule qui s'est montré le plus fort.

Le film du slalom

Le récent vainqueur du slalom de Madonna di Campiglio a devancé le Français Clément Noel (+ 0''25) et son compatriote Ramon Zenhausern (+ 0''33). A la lutte pour le classement général, Henrik Kristoffersen (8e) et Alexis Pinturault (13e) ont un peu déçu.

Noel tout près d'enfourcher

On n'arrête plus Daniel Yule. Vainqueur dans la semaine à Madonna, le Suisse a de nouveau offert un récital ce dimanche sur la Chuenisbärgli, au terme d'une manche parfaite. Toujours aussi précis, l'Helvète a fait parler sa connaissance de la piste pour enchaîner les piquets avec lucidité mais aussi avec agressivité avant de faire la différence dans le mur. Plus juste que ses adversaires, plus léger sur ses appuis, Yule n'a pas commis la moindre erreur pour prendre une belle option dans la course à une victoire à Adelboden que les Suisses attendant depuis janvier 2007 et le succès de Marc Berthod.

Mais Clément Nôel aussi espère bien s'offrir ce slalom d'Adelboden. Deuxième l'an passé, le début d'un mois de janvier grandiose, le Français sera de nouveau dans la course ce dimanche. Très bien parti, à son habitude, le Français est passé tout près d'enfourcher juste avant le mur mais ça ne l'a pas sorti de sa course. Très solide sur le bas, il a même repris du temps à Yule pour se positionner en dauphin du Suisse (+ 0''25), juste devant le reste de la meute suisse (Zenhausern, Nef et Meillard). Leader de la Coupe du monde, du général comme de la spécialité, Henrik Kristoffersen a lui de nouveau déçu en première manche. Seulement 8e (+ 0''67), le Norvégien a quitté la zone d'arrivée furieux contre lui-même et devra montrer un autre visage pour espérer accrocher le podium.

Les Français à l'affût

Un podium auquel les Tricolores sont nombreux à pouvoir rêver, et notamment Victor Muffat-Jeandet. En pleine confiance après sa 3e place en géant samedi, le Tricolore a pris une belle 9e place (+ 0''72) juste devant un Alexis Pinturault (13e, + 0''88) sérieux et plutôt bon malgré une gastro qui l'affaiblit depuis une semaine. Excellent sur le haut avant de souffrir un peu dans le mur, Jean-Baptiste Grange est lui aussi placé, à moins d'une seconde (15e, + 0''96).

Le dernier Français qualifié pour la seconde manche a lui dû attendre jusqu'au bout pour assurer sa place. Longtemps en sursis, Julien Lizeroux est tombé au 30e rang (+ 1''52) après l'exploit réalisé par le Norvégien de 19 ans Atle Lie McGrath (14e avec le dossard 75!) mais a tenu bon. Et peut ainsi espérer une grosse remontée. Après tout, Adelboden a montré que c'était possible dans le passé. Surtout avec des écarts aussi réduits.